許多人認為，骨質疏鬆就只是骨頭比較脆弱，對身體不會造成太大影響。事實上，骨質疏鬆症患者的死亡率高達20%，主要原因在於骨鬆引發跌倒、骨折而失能的後遺症。4個簡單指標，可以初步判斷骨鬆的風險程度。

●沉默的失能兇手 50歲是骨鬆分水嶺

人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量逐漸減少，尤其女性停經後因為荷爾蒙減少，骨質流失速度加快，使得原本緻密的骨骼出現許多孔隙變得中空疏鬆，骨骼支撐力變脆弱，就是骨質疏鬆症。

世界骨質疏鬆基金會指出，在年輕時期能多增加10%的骨密度，就可以使骨質疏鬆症的發生延緩13年。但一般來說，50歲後骨質流失的情況日益明顯。

●骨鬆後易骨折部位 髖骨骨折最危險

骨鬆者因為骨骼支撐度不足，很容易跌倒或是在改變姿勢的當下就骨折。東元綜合醫院骨科楊迪山醫師分析，這些部位是骨折危險地帶：

1. 上臂：因為跌倒手撐地板造成，跌得太重時，力量傳導到上臂靠近肩膀的骨頭，造成上臂骨折。

2. 手腕：人跌倒時本能以手腕撐地，全身重量都壓在手腕上就會骨折。

3. 脊椎：多因搬重物、震動造成脊椎壓迫性骨折。但患者通常不覺得有明顯疼痛，連什麼時候發生骨折都不知情，延誤就醫。

4. 髖部：多因跌坐地上造成，常發生在高齡族群，這是最嚴重的骨折意外，嚴重時會導長期失能。

5.腳踝：若在步行時扭到腳，就可能造成骨折。

手腕、上背、脊椎、髖骨、膝蓋、足踝等部位，是骨鬆患者最常發生骨折的部位。尤其髖骨骨折最危險，恐造成長期失能。(示意圖/Shutterstock)

●避免骨質疏鬆引發跌倒失能 注意生活細節

醫師指出，骨質疏鬆症病人最常見的骨折原因，就是失足跌倒，所以必須儘量減少跌倒風險，日常生活可以注意這些細節：

1.維持良好的視力：藉由視力檢查，配副合適的眼鏡。

2.清除家中障礙物：如沒鋪平的地毯、小型家具或拖鞋不要任意亂放、浴室使用防滑地磚及扶手、腳踏墊要注意止滑等。

3.使用可支撐身體的輔助工具，如枴杖或助行器，協助走路時保持穩定。

4.若有服用鎮靜劑、降壓劑或降血糖藥物要特別小心，尤其半夜起來如廁時，更要格外謹慎。

●提早發現問題 4大徵兆可助警覺骨質疏鬆症

中華民國骨質疏鬆症學會指出，除了透過專業精密儀器測量骨密度外，日常生活可以注意4個徵兆：

骨質疏鬆風險自我檢測。(資料來源/中華民國骨質疏鬆症學會 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

如果從上述四個徵兆發現已有骨質疏鬆的疑慮，最好盡快就醫。楊迪山醫師強調，現在的骨鬆檢測趨勢，是可同時結合測量肌肉質量、行走速度、手握力等，同步找出骨鬆症與肌少症的可能性，為減緩失能速度、延長健康餘命，積極超前部署。