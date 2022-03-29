運彩冰球不讓分主隊勝或客隊勝的賠率相對高，吸引很多購券者投注，相信大家在關注冰球比賽時都有聽到或看到「Power Play」或「Short-handed」這2個詞，這是什麼意思呢！對投注有何影響！今天來跟大家談一談。

冰球Power Play及Short-handed是什麼意思？

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

冰上曲棍球比賽2隊球員各有5名攻擊員及1名守門員，比賽過程中如果有球員因犯規被判出場，使得場上球員人數比另一隊少時，該球隊即處於所謂「Short-handed」(缺人手)的狀態，另一隊則是處於所謂「Power Play」(以多打少)的狀態，「Power Play」的時間長短端視犯規的嚴重程度而定，輕則只有2分鐘或4分鐘，重則5分鐘或甚至高達10分鐘，遭對手「Power Play」的次數愈多或時間愈長的隊伍，失分或落敗的機會就愈大。

冰球「Power Play」、Short-handed」 In ice hockey, infractions of the rules lead to a play stoppage whereby the play is restarted at a faceoff. Some infractions result in a penalty on a player or team. In the simplest case, the offending player is sent to the penalty box and their team must play with one less player on the ice for a designated time. Minor penalties last for two minutes, major penalties last for five minutes, and a double minor penalty is two consecutive penalties of two minutes duration. A single minor penalty may be extended by two minutes for causing visible injury to the victimized player. This is usually when blood is drawn during high sticking. Players may be also assessed personal extended penalties or game expulsions for misconduct in addition to the penalty or penalties their team must serve. The team that has been given a penalty is said to be playing short-handed while the opposing team is on a power play(取自維基百科).

也就是說如果在投注運彩前能掌握經常犯規遭對手「Power Play」的球隊，就能提高投注中獎的機會。以2021-2022大陸冰球例行賽24支球隊的統計來看，因犯規遭對手「Power Play」次數最多的前8名依序為208次的海參崴上將、207次的明斯克發電機、195次的哈巴羅夫斯克、190次的莫斯科州維特亞茲、187次的索契、184次的里加發電機、183次的崑崙鴻星及180次的車里雅賓斯克，分別失了47分、51分、37分、43分、31分、41分、50分及38分，這樣的統計結果也和例行賽戰績有高度的相關性，遭對手「Power Play」次數最多的8名中，就有高達6名例行賽的戰績排名墊底。

「Power-Play」次數最多的前8名統計情形。(台灣運彩提供)

運彩冰球簡單、好玩、賠率高，目前適逢國家冰球聯盟、瑞典冰球聯盟、捷克超級冰球聯賽、芬蘭冰球菁英聯賽等賽事比賽期間，運彩都有開盤提供投注，今天談到有關「Power Play」、「Short-handed」對球隊表現的影響，提供大家投注時參考。