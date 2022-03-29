運彩冰球不讓分主隊勝或客隊勝的賠率相對高，吸引很多購券者投注，相信大家在關注冰球比賽時都有聽到或看到「Power Play」或「Short-handed」這2個詞，這是什麼意思呢！對投注有何影響！今天來跟大家談一談。
冰上曲棍球比賽2隊球員各有5名攻擊員及1名守門員，比賽過程中如果有球員因犯規被判出場，使得場上球員人數比另一隊少時，該球隊即處於所謂「Short-handed」(缺人手)的狀態，另一隊則是處於所謂「Power Play」(以多打少)的狀態，「Power Play」的時間長短端視犯規的嚴重程度而定，輕則只有2分鐘或4分鐘，重則5分鐘或甚至高達10分鐘，遭對手「Power Play」的次數愈多或時間愈長的隊伍，失分或落敗的機會就愈大。
也就是說如果在投注運彩前能掌握經常犯規遭對手「Power Play」的球隊，就能提高投注中獎的機會。以2021-2022大陸冰球例行賽24支球隊的統計來看，因犯規遭對手「Power Play」次數最多的前8名依序為208次的海參崴上將、207次的明斯克發電機、195次的哈巴羅夫斯克、190次的莫斯科州維特亞茲、187次的索契、184次的里加發電機、183次的崑崙鴻星及180次的車里雅賓斯克，分別失了47分、51分、37分、43分、31分、41分、50分及38分，這樣的統計結果也和例行賽戰績有高度的相關性，遭對手「Power Play」次數最多的8名中，就有高達6名例行賽的戰績排名墊底。
運彩冰球簡單、好玩、賠率高，目前適逢國家冰球聯盟、瑞典冰球聯盟、捷克超級冰球聯賽、芬蘭冰球菁英聯賽等賽事比賽期間，運彩都有開盤提供投注，今天談到有關「Power Play」、「Short-handed」對球隊表現的影響，提供大家投注時參考。
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