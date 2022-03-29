不過有網友指出，這是水公司「預估」的水費，維修好後可向水公司申請因漏水造成水費暴漲，可減免。（翻攝臉書《爆系知識家》）

收到預估水費4萬多元，網友急上網發問。（翻攝臉書《爆系知識家》）

一般住家用水，一期帳單1000元就算多了，但有網友竟收到一期高達4萬2410元的水費帳單，讓她嚇壞上網求救！不過網友仔細一看，發現那是「預估」水費，也就是水公司發現該用戶用水異常，度數不合理暴增，疑似有漏水現象，因此事先提醒。

一名女網友在臉書社團《爆系知識家》發文求助：「以往都是700-1000水費，這次變成42410？！打電話詢問自來水公司，他們表示他們的水錶沒壞，要我們自己去外面找人維修........請問有人遇過嗎？維修要多少費用、那水費呢？謝謝各位。」。

只見原PO分享一張「111年5用份用水量通知單」，上面寫到：本日抄見水量計指針數3331，實用水量2599度，突增2530度，預估繳納水費42410元。下方並提醒「貴用戶內線發現有漏水跡象，請保持原狀速請水管商找出漏水點檢修，以免水量漏損，增加水費負擔」。」

不過原PO表示，住20年以上了，以前都1千而已，這次突然變成這樣，而且從三樓查到一樓，水塔、廁所都沒漏，鄰居提醒會不會是地下漏水，原PO表示「水開關關掉後是沒有動，但是打開後在我們都沒用水的狀況下，紅色指針一直轉很快！」，請水電來看「家裡水量也沒有變小，牆壁都沒事，晚上也聽不到水聲，水電的剛剛有去到樓上看水塔，之後下來說有可能是地底的，他也沒儀器無法測，可能是外面地下水管。」。

有網友回應：「你漏水的區域大概是水錶到水塔之間這段在漏，所以你家裡沒用水沒發現漏水，但是錶還在跑，而且水壓正常是因為水塔一樣的水量，所以你沒發現。關掉水錶開關水錶不跑，然後家裡不用水，看水塔水位做記號，等幾個小時看水位有無變化，如果沒有那就是水錶到水塔這段爆了，如果真的這樣，建議要快處裡，不然這樣多的水一直往地下跑，會不會造成地基流失很難說！」。

另有網友指出：「找到漏水的地方時請拍照起來，然後維修好後也要拍，再去水公司申請因為漏水而造成水費暴漲，可減免，一戶只能一次。」。