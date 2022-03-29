網紅蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，憑著明星臉和分享大尺度話題而爆紅。前陣子剛隆乳的她，最近又再悄悄往臉上動刀，並公開術後一天的狀況，自嘲：「Like a 一頭豬！」

蕾菈昨（27日）就在IG限時動態預告「明天有個新實驗」，果然今（28日）晚間就揭曉答案，原來她接受超能電漿的手術，第一階段先去除雙下巴，接下來還要動大腿和腰部，畫面中，蕾菈即便套用美顏濾鏡、頭部綁著固定帶，整張臉仍明顯腫脹，肉肉甚至擠壓到眼睛，跟過往的瓜子臉差異甚大，她忍不住自虧：「天啊太腫了吧哈哈哈哈」、「像一頭豬」，也被網友開玩笑說很像包子。

雖然目前臉還沒完全恢復，蕾菈仍樂觀地看待：「當腫小姐一個月也是很不錯的體驗，聽說明天會更腫，真期待。」除了向外界公開動了這項手術，她也鼓起勇氣跟媽媽坦白，對方得知後意外沒多說什麼，僅回：「胡搞，妳要注意自己的身體。」蕾菈趕緊向媽媽撒嬌，點菜稀飯和魚湯，想不到換得媽媽冷回：「沒空」2字，讓她忍不住嬌嗔：「好無情喔」，但媽媽不為所動，對蕾菈已讀不回。

蕾菈簡單地分享目前的修護狀況後，便透露未來幾天還會繼續分享更多更詳細的內容，向廣大的粉絲們先小小賣個關子。