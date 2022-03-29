陌生人給的溫暖！1名女網友因雙親接連出意外，又遭男友劈腿、信用卡被盜刷40萬，最後工作不順下，她躲在巷子裡爆哭，而1對情侶見狀後上前安慰，她則一次將內心的難過傾吐，對方2人都在旁給予溫暖，最後情侶的男方還遞上紙條寫「你現在的功課是要先把自己照顧好，這樣你才有力氣去面對妳所遇見的種種困難」，讓她超感動。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前遭遇一連串的慘事，先是遭交往4年的男友劈腿，隔天陪她13年的貓去世，下午時媽媽出車禍，再隔天遭盜刷信用卡40萬，晚上換成父親從樓梯摔倒骨折，她最後忍著崩潰情緒上班，先是被澆花路人潑一身濕，又被奧客刁難餐點，最後她默默走到後巷放聲大哭。

女網友躲在巷子裡爆哭，而1對情侶見狀後上前安慰，她則一次將內心的難過傾吐，對方2人都在旁給予溫暖，最後情侶的男方還遞上紙條寫上溫暖內容。（翻攝自Dcard）

正當原PO崩潰爆哭時，有一對疑似餐廳顧客的情侶檔走向她，情侶的女方安慰她、鼓勵她說出來，男方則去買水給她喝，她最後向2人訴了一堆苦水，對方女生說「謝謝妳願意告訴我們這些事，希望妳父母可以早日康復」還幫她擦眼淚，而男生則是手寫1張紙條遞給她。

男生的紙條提到「辛苦了，但你現在的功課是要先把自己照顧好，這樣你才有力氣去面對妳所遇見的種種困難，請加油！」其他網友紛紛留言「好暖的情侶，希望原PO能夠照顧好自己，也希望你爸媽早日康復」、「辛苦了，願一切都好轉」、「好好抒發心情把不好受適當的釋放出來，加油」。