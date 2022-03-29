台灣速食產業以麥當勞、肯德基和摩斯漢堡等業者最為知名，最近一名網友去國外出差，吃到退出台灣已久的溫蒂漢堡，讓他非常懷念，並貼出經典餐點烤起司馬鈴薯的照片，喚醒許多網友兒時回憶，「小時候吃的第一間速食店」、「小時候好喜歡」。

早期台灣速食產業由國際連鎖速食業者麥當勞打頭陣，於1984年在北市民生東路開第一間門市，接著肯德基、哈帝漢堡、溫蒂漢堡、快樂蜂等業者陸續跟進；隨著房價波動及同行競爭，如今僅剩麥當勞、肯德基等業者，哈帝漢堡、溫蒂漢堡和快樂蜂等均已先後撤出台灣。

其中溫蒂漢堡為美國當地數一數二連鎖速食業者，成立於1969年，接著在1985年以「溫娣漢堡」進軍台灣，由「吉盛食品股份有限公司」引進；然，在台經營近14年的溫蒂漢堡，與麥當勞、肯德基長期競爭下，1999年關閉台灣最後一家分店，正式撤出台灣。

而在台經營歲月已久的溫蒂漢堡，撤出台灣的消息也讓民眾相當衝擊，義大利麵、烤起司馬鈴薯等經典餐點都是台灣民眾難以忘懷的口味。一名網友去印尼出差，意外發現台灣消失已久的速食店「溫蒂漢堡」。

這名網友回憶，小時候家附近就有一家分店，比起速食店的基本款，最想念的就是超多種口味的烤馬鈴薯，吃到有種懷念的感覺，「好希望溫蒂重回台灣啊」。

貼文一出，引爆網友共鳴，「小時候幾乎每週都會去天母的溫蒂吃烤起司馬鈴薯，超懷念」、「這是我小時候吃的第一間速食店」、「小時候好喜歡吃溫蒂的肉醬義大利麵」、「以前也好喜歡溫蒂，後來出國看到都一定要進去吃」、「超喜歡的，好希望在台灣展店」、「可惜沒了」、「溫蒂的烤馬鈴薯真的是美好的回憶」。