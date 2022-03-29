好萊塢影星威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上，不滿主持人拿妻子的光頭造型開玩笑，護妻心切的威爾衝上台大打出手，引爆全球網友熱烈討論，不僅一拳打出收視率，還衍生出許多中、英等多種語言梗圖。

第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間上午落幕，但典禮中卻發生意外插曲，主持人克里斯洛克（Chris Rock）在台上調侃威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）的光頭造型，戲稱潔達這個造型可以出演《魔鬼女大兵 G.I. Jane》。

潔達在台下聽的大翻白眼，丈夫威爾更是數度飆髒話後，衝上台對主持人洛克賞了一記耳光，回座位仍餘怒未消，嘴上不斷向洛克叫囂，短時間發生的激烈衝突，震驚底下一片觀眾及影星。

但事實上，潔達是受長年的脫髮症所苦，頭頂出現明顯脫落痕跡，形成很像圓禿的樣子，一直以來都為此十分苦惱，不僅不好看，且還難以做造型，最終聽從女兒意見，鼓起勇氣將頭髮全剃光，結束長期與脫髮的鬥爭。

隨著此事不斷發酵，全球網友熱烈討論，Jada、Will Smith、Chris Rock三個名子都上推特熱門趨勢，威爾動手賞巴掌的影片更被製成大量迷因梗圖，

有網友將威爾一巴掌的威力，比作2009年MTV音樂獎上，當年才19歲的得主泰勒絲（Taylor Swift）發表得獎感言時，知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）衝上台一把搶走她手中麥克風，稱「碧昂絲才是最棒的」，引起各界及美國歌壇撻伐聲浪。

will smith's slap kinda has the same energy as this.#Oscar

pic.twitter.com/zN8oOEBIRA — ✰ŁU₡ł₣EƦ😈 (@IAmluciifer7) March 28, 2022

一名網友納悶，主持人洛克調侃潔達時，當時在座位上的威爾聽到玩笑笑的不亦樂乎，未料下一秒衝上台痛毆洛克，短短30秒情緒豐富轉變，讓他笑稱「拿影帝不意外」。

I still can’t get over the fact that there isn’t even 30 seconds between these two emotions.



No wonder Will Smith won an #Oscar pic.twitter.com/g6wDEfveBz — 𝐒𝐈𝐌𝐑𝐀𝐍🥀 (@SimranSwain13) March 28, 2022

另外，還有梗圖結合時事，反應股市面對疫情的不確定性，不時受新一波疫情拖累走勢；或是賞完巴掌後，威爾史密斯戲劇性的拿下影帝，再度上台領獎。

威爾史密斯呼巴掌照片被製成大量梗圖。（圖／翻攝MeMe梗圖倉庫）