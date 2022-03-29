上海疫情緊急措施，以黃浦江為界分為浦東、浦西兩個區域進行輪流封控

2周前才說「沒有封城，也不必封城」的上海，終於在28日對疫情採取緊急措施，以黃浦江為界分為浦東、浦西兩個區域進行輪流封控，並進行新一輪核酸篩檢。雖無封城之名，卻有封城之實，方式上略有改變罷了。許多人質疑，這波Omicron疫情有那麼多城市都封過了─包括深圳─為何獨獨上海上不能「封城」？對經濟與社會心理上來說，影響所及可能是全中國乃至全世界問題。

上海在27日晚間才宣佈新的疫情封控措施，讓許多市民措手不及，尤其居住或工作與浦東有關的市民，必須在5個小時內準備好未來5天的生活物資，然後輪到浦西再封5天。相對來說，浦西區有較充足時間準備。

上海封控期間實施的住宅社區實施封閉式管理，社區只進不出，定期做核酸檢測，公共交通停運，企業停產及居家辦公。（圖／新華社）

而封控期間實施的住宅社區實施封閉式管理，很多人也都相當熟悉：所有人員足不出戶，社區人員車輛只進不出，外賣快遞人員不進社區，只能無接觸配送；公共交通停運，市政服務暫停，企業停產及居家辦公。消息一出，市民連夜湧入超市搶菜，甚至還傳出為此大打出手。

上海突然宣布分2區輪流封控，市民們趕緊採購生活物資備用，還在網上自嘲說，「留給浦東人民買菜的時間不多了，留給浦西人民的菜不多了」。圖為封控前上海社區菜市場。（圖／新華社）

只要生活物資備妥，上海市民也是逆來順受，很多人透過網路自我調侃：「上海不封城，只封兩個地區：浦東和浦西」、「實施一滬兩制」、「以前從浦東到浦西要擺渡，現在從浦東到浦西要偷渡」、「一覺醒來，形成了（黃浦江）兩岸關係」。至於社區封閉管理要48小時做一次核酸，則打趣地稱為「48小時滾動套餐」、「免費續杯」。

上海自28日起以黃浦江為界分區進行社區封閉式管理，封控區的市民相當依賴網路訂購生活物資。圖為浦東新區三林鎮社區外滿載居民訂購物資的外賣電動車。（圖／新華社）

有些市民認為，一邊半開放，一邊半封鎖，大家心裡都知道，這種措施可能會陷入長期封控，跟封城也沒什麼區別，既然不能管制所有人流動，等於是「短痛變長痛」。比較麻煩的是工作與住家跨黃浦江的人，除非能居家辦公，否則只能住公司了。精明的上海市民調侃道，以前經常想對外推銷的中國式「滾動式網格化」防疫技術，已正式宣告失敗，川味兒麻辣燙的「九宮格」得改為紅白分隔的「鴛鴦鍋」了。

上海確診人數雖然只有幾十例，但單日無症狀感染人數已突破3千，現在已不堅持絕對清零，但仍要「動態清零」，官方擔心的是疫情擴散過快可能會壓垮現有的基層醫療體系。這種擔憂不是沒有理由，其他國家城市的例子比比皆是，距離較近的香港特區是最好的借鏡。另外基層的行政能力也是問題，長年來做什麼都是「一刀切」，為了完成上頭訂下的任務目標，經常顧不上基層民眾的個別需求，一旦全封了，整個上海動彈不得，對經濟與國家防疫形象影響太大。要壓低疫情，又要維持經濟運轉與金融市場運作，只得用時間換取空間。

上海分兩大區域輪流進行社區封閉管理，每48小時做一次核酸檢測，市民打趣地稱為「48小時滾動套餐」、「免費續杯」。（圖／新華社）

大陸有不少人並不看好這種隔江輪流封城的「鴛鴦鍋模式」，他們質疑：「為何不封城？」上海疫情防控領導小組成員吳凡斬釘截鐵地說：「上海能不能封個幾天？不行！絕對不行。」這種堅定態度背後的因素顯然不單純，畢竟深圳都封了幾天，吳凡解釋道：「上海不僅是上海人的上海」、「上海如果停擺，將會影響到全球經濟的運行。」

原先上海實施的「抗疫不停工」，在疫情更嚴重之後，被迫進行輪流封控，企業也必須輪流停工及居家上班。（圖／新華社）

吳凡的說法在網上引起不小的爭議，有人甚至批評上海自視過高，偶像包袱太重。甚至輪流封控消息一傳出來，網民就嘲諷道：「打臉了吧！先打左臉，再打右臉。」「沒了銀河系中心上海，地球都不轉了唄。」

但客觀地實事求是來說，上海作為中國經濟中心與連通國際的大都市，其功能與地位確實舉足輕重。上海去年的GDP是深圳的1.4倍、廣州的1.53倍，佔全大陸的3.8%。由於是最大國際港口，幾個大型的重要產業中愈也都匯集上海，它佔全國財政收入的比例超過江蘇、浙江兩個富庶省份的總和。吳凡在提到上海在外貿重要性時說：「如果上海停下來，東海上會多出很多漂在海上的國際貨輪。」

上海是中國經濟中心與連通國際的大都市，如果上海停止運作，東海上會多出很多漂在海上的國際貨輪。圖為上海洋山深水港區。（圖／新華社）

原本高度期待中國放棄清零政策的美歐國家更擔心上海封城，一旦港口與企業無法運作，各國期待的疫後經濟復蘇將更加遙遙無期，甚至可能造成相互衝擊而使得經濟蕭條更為嚴重，形成全球性危機。西方國家領導人已多次呼籲中國儘快放棄清零政策加速恢復生產，他們擔心的也是同樣的問題。

從這些角度看，現在全球經濟看中國，中國疫情看上海，雖然大陸各地有時對上海有些不服氣，但目前上海還是形勢比人強。大陸現在把上海疫情當作一場硬仗，相方設法地要扳回劣勢，雖然有些外媒並不看好，但是比起當時外媒不看好首波武漢的疫情，現在面臨的狀況要比以前好得太多了。