在機械設備旁擺放零食「乖乖」是臺灣的一項特殊文化，希望能讓設備乖乖運作，但有網友發現有人會在乖乖上頭擺放「一片衛生棉」，引發好奇是什麼意思？有人認為是能「及時止血」，也有人說是訂單一定處理得完「量再多也不怕」，也有1說法是某品牌的行銷口號「靠得住」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文貼出1張圖片，圖片中事1個機台上擺放著乖乖，意即希望機台能「『乖乖』聽話、不鬧事」，但該乖乖的上面竟還放著1片衛生棉，讓原PO百思不得其解，拍下照片後PO文詢問「機台放乖乖有鎮壓功能…但乖乖加衛生棉是什麼意思？」

網友發現在乖乖上頭擺放一片衛生棉，引發好奇，有人認為是「及時止血」，也有人說是「量再多也不怕」，也有1說法是某品牌的行銷口號「靠得住」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

有不少網友解答「要馬上『止血』」，也有人認為「應該是老機器了…漏再多也不怕」、「乖到棉棉的」、「員工操作失誤，血濺出來可以吸」、「機台乖乖靠得住，人人好自在」、「月經來也要乖乖的」、「量再多也不怕」、「機器要乖乖，穩定靠得住」、「這是母機台」、「我猜是希望機台不要大失血」、「又乖又服貼」、「量再多也不怕」、「又乖又靠得住呀」。

據悉，擺放乖乖零食有一定的講究，乖乖外包裝一定得是綠色（奶油椰子口味），不能是黃色或紅色，因為機器順利運轉時的燈號通常是綠色，而當機械亮黃燈和紅燈時則代表故障或有異常，亦有少數單位特別擺放的是黃色的五香乖乖，例如衛生主管機關負責食安藥妝廣告涉及檢驗審查業務，黃色表示善盡把關，不能開綠燈一律過關之義，除了需注意顏色，也要注意儲存期限，不能擺放過期的乖乖，一旦過期必須馬上更新。