【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月27日新聞報導，基隆多名警察感染新冠肺炎，而其中又有涉及勤務中飲酒的問題。警政署陳署長告訴大家，勤務中飲酒就是很不應該，對於同仁參加飲宴，必須要請假並向長官報備並得到核准。

然而19日保七中隊長將自己反鎖槍械室內陳情，他的陳情內容提到，曾有一次拜訪某位分局長，適逢中午用餐時間臨時受邀餐敘，已依規定向長官報備許可，卻被匿名指控。

28日署長表示，縱使勤務中去參加飲宴也只是去致意，仍然不能喝酒，因為飲宴結束後仍要回來上班，即使同仁喝酒回來，主管仍有責任將飲酒的警員換班，不讓飲酒後的警員服勤，這才是比較合適的作法。

如何界定勤務中飲酒是基於公務或個人私誼，顯然存有很大的模糊空間，現在整個輿論都在質疑，#警政署應該正視這個問題，儘速檢討修正相關規定。

利用剩餘的時間，我要求特勤中心副指揮官李中將，日後在執行特勤維安任務時，一定要恪遵行政中立，並在絕對萬全的前提下，要與民眾的表意自由取得一定的平衡，不可以執法過當。

我常常接到很多退警、退軍及民眾，反應有關特勤的執法爭議。去年彰化更傳出碰瓷事件，執行特勤的單位，狠狠被彰化地院的法官打臉。去年4月26日我也曾要求國安局陳明通局長及前任特勤中心副指揮官周中將，執行特勤任務，一定要依法行政，不可以侵害人民的基本權利。

28日，特勤中心執行長鄭少將也來向我說明，説明絕對沒有「聽不到、看不到」的特勤命令，已通令各級執行特勤任務單位，並透過特勤會勘，事先明確律定任務，以確保警衛對象安全及人民陳情的權利。

我知道特勤中心做了很多的檢討、努力，但是隨著年底選舉逼近，任務壓力也會越來越重，希望特勤中心能夠確實依法行政，下達的特勤要旨命令，要清楚、明確，不要讓配合執行特勤維安的警察單位有模糊的執法空間，鄭執行長還告訴我，第一線的執勤員警有任何命令不明確之處，都可以透過聯絡官反映，充分的溝通、協調合作。

作者為立委、前警大教授

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