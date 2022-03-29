俄烏談判帶來希望 美股上揚 道瓊上漲94點 05:512022/03/29 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯與烏克蘭和平談判為市場帶來希望，美股今天上揚。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯與烏克蘭和平談判為市場帶來希望，美股今天上揚。 道瓊工業指數漲升94.65點或0.27%，以34955.89點作收。 標準普爾指數攀升32.46點或0.71%，收在4575.52點。 科技股那斯達克指數勁揚185.60點或1.31%，收14354.90點。 費城半導體指數漲21.83點或0.62%，收3547.17點。（譯者：張佑之）1110329 標指收復戰爭失土 油價利率戰事將左右盤勢 美電費漲到凍未條 #點或 #帶來 #美股 #上揚 #俄烏談判 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5年期與30年期美債殖利率倒掛 衰退憂慮上揚 00:022022/03/29 財經 風險性債券資金動能分歧 投資級企業債恢復吸金 新興債和高收益債持續呈壓 18:262022/03/28 財經 產經解析－陸政策明朗化 築底訊號浮現 04:102022/03/27 全球財經 陸新能源發電補貼欠款有望一次發放 電力股上揚 17:152022/03/28 財經 比特幣創3個月新高 加密貨幣全面大漲 00:022022/03/29 財經 Insta360全新ONE RS 主打可換鏡頭帶來更靈活的運動相機體驗 13:242022/03/27 生活 人民幣在岸價早盤跌近百個基點 12:332022/03/28 財經 因應俄烏戰爭 政院延長減徵原物料稅負延長至6月 22:442022/03/28 財經 若北約軍隊進入烏克蘭 港媒：將帶來災難 10:182022/03/27 政治 《日股》漲多賣壓湧 日經連10紅美夢碎 12:372022/03/28 財經 標指月漲3.9％ 收復戰後失地 04:102022/03/27 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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