俄羅斯與烏克蘭和平談判為市場帶來希望，美股今天上揚。

道瓊工業指數漲升94.65點或0.27%，以34955.89點作收。

標準普爾指數攀升32.46點或0.71%，收在4575.52點。

科技股那斯達克指數勁揚185.60點或1.31%，收14354.90點。

費城半導體指數漲21.83點或0.62%，收3547.17點。（譯者：張佑之）1110329

標指收復戰爭失土 油價利率戰事將左右盤勢
美電費漲到凍未條
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