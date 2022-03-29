第605次復興號列車今清晨6時5分從花蓮站開出，9時56分抵達樹林站後，正式除役退出班表，走入歷史。（羅亦晽攝）

第605次復興號列車今清晨6時5分從花蓮站開出，9時56分抵達樹林站後，正式除役退出班表，走入歷史，因此一早吸引不少鐵道迷爭先拍下列車最後的身影。（羅亦晽攝）

第605次復興號列車今清晨6時5分從花蓮站開出，9時56分抵達樹林站後，正式除役退出班表，走入歷史，10歲鐵道迷的林姓小弟一早在父親陪同下前往搭乘末班復興號，難過地說「這是我第一次搭乘，也是最後一次了」。（羅亦晽攝）

復興號今將駛入歷史，慈濟大學二年級的潘姓同學（左）前天除漏夜排隊購買紀念套票，今早也趕來見列車最後在鐵道上行駛的英姿，盼能留下最美好的回憶。（羅亦晽攝）

「再會，復興號！」台鐵局行駛超過40年的「復興號」列車，隨新購的EMU3000型城際列車投入營運，今第605次復興號列車清晨6時5分從花蓮站開出，9時56分抵達樹林站後，正式除役退出班表，走入歷史，花蓮站一早即湧入許多鐵道迷，爭先與列車合影紀念，其中一名10歲林小弟在父親陪同下，首次搭乘復興號，上車時他難過地說道，「第一次也是最後一次了」，不捨列車將畫下句點。

花蓮站長林德香指出，台鐵局在1981年3月1日推出冷氣對號的「復興號」快車，初期先附掛在莒光號列車上，以「莒興號」投入行駛行列，同年12月28日，鐵工廠生產完成120節車廂後，混合編組才被取消，正式以「復興號」加入營運。

林德香說，由於EMU 3000新車投入營運，台鐵局今進行時刻調整，因此第605次復興號列車今晨6點5分從花蓮站發車，9時56抵達樹林站，即成「末班復興號」，正式除役退出班表，未來該時段將以EMU900或EMU500型的區間車代替行駛。

由於「復興號」今將功成身退，花蓮車站第三月台清晨就湧入不少鐵道迷，和藍白相間的車廂合影留戀，就讀慈濟大學二年級的潘姓同學說，自己搭乘復興號的機會雖然不多，但得知它將走入歷史，十分難過，除了漏夜排隊購買紀念套票，今一早也趕來見它最後在鐵道上行駛的英姿，盼能留下最美好的回憶。

一名10歲鐵道迷的林姓小弟一早也在父親陪同下前往搭乘末班復興號，林父指出，自己曾搭乘復興號往返花蓮，不過兒子卻從來沒有搭乘過，因此決定帶他一起搭乘，雖然昨天沒有買到紀念套票，不過一早5時許就來搶「最後的車票」，所幸還有座位，搭乘後也將留下來做紀念。

「這是我第一次搭乘，也是最後一次了」林小弟難過地說，希望台鐵局能保留復興號的車廂，放於博物館展出，或是搭配日後活動使用，讓列車的身影能留在世人心中。