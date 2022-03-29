俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）部署烏克蘭

0716: 英國駐美大使館武官史密斯（Mick Smeath）說，克里姆林宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）已部署東烏克蘭。

據CNN新聞網報導，史密斯在英國使館的聲明中說，他們可望部署超過1,000名傭兵，其中包括組織內的高層領導，以從事戰鬥任務。

誰最沒用！冷眼看西方幫烏克蘭 澤倫斯基老實說
擊斃愈多俄軍將領 烏克蘭愈危險
#俄羅斯 #烏克蘭 #傭兵 #瓦格那 #增兵