不斷更新》克宮撐腰 俄傭兵組織將增兵烏逾千人 07:312022/03/29 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 親俄裝甲車隊3月28日朝被包圍的烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）前進。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）部署烏克蘭 訂閱影音： 中時新聞網 0716: 英國駐美大使館武官史密斯（Mick Smeath）說，克里姆林宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）已部署東烏克蘭。 據CNN新聞網報導，史密斯在英國使館的聲明中說，他們可望部署超過1,000名傭兵，其中包括組織內的高層領導，以從事戰鬥任務。 誰最沒用！冷眼看西方幫烏克蘭 澤倫斯基老實說 擊斃愈多俄軍將領 烏克蘭愈危險 #俄羅斯 #烏克蘭 #傭兵 #瓦格那 #增兵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》烏克蘭部隊傳捷報 收復基輔外圍城鎮伊爾平 19:052022/03/28 國際 「盲眼龍婆」神預言俄烏結局 贏家已定！名嘴驚呆 19:522022/03/28 政治 烏克蘭第2大城抗俄戰火 堆沙包保護民族詩人雕像 12:402022/03/28 國際 不斷更新》俄軍猛毀基礎建設 烏克蘭損失1.8兆 07:452022/03/28 國際 《國際產業》法商歐尚擬續留俄 烏克蘭籲聯合抵制 11:072022/03/28 財經 《國際政治》制裁俄羅斯聲望大增 日相岸田支持度逾6成 11:072022/03/28 財經 烏國市長被擄 居民示威逼俄放人 04:102022/03/28 話題觀察 俄軍數週來連番轟炸 馬立波市長：平民須全數撤離 23:282022/03/28 國際 可談烏克蘭中立！ 澤倫斯基開2條件 他喊出這一句 11:442022/03/28 政治 第20架飛機抵達 5200多名在烏克蘭陸公民安全撤離 17:052022/03/28 兩岸 台灣3科技公司遭點名未退出俄羅斯 科技部長說話了 10:362022/03/28 財經 侵烏Day32 俄軍轉攻為守戰事恐長期化 12:412022/03/28 國際 誰最沒用！冷眼看西方幫烏克蘭 澤倫斯基老實說 16:372022/03/28 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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