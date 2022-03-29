俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）部署烏克蘭

0716: 英國駐美大使館武官史密斯（Mick Smeath）說，克里姆林宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）已部署東烏克蘭。

據CNN新聞網報導，史密斯在英國使館的聲明中說，他們可望部署超過1,000名傭兵，其中包括組織內的高層領導，以從事戰鬥任務。