連日大雨暫告一段落，中央氣象局清晨解除大雨特報，氣溫也明顯回升，南部上看30度。不過空檔相當短暫，下一波鋒面即將於明天抵達，北部又要轉為有雨天氣。

一度遍及嘉義以北11縣市的大雨特報，今天清晨解除，連日雨勢趨緩。從雷達回波圖可看到鋒面主要水氣已東移，台灣上空僅剩殘餘勢力，結構十分鬆散。雨停了，氣溫開始往上爬，今各地氣溫：北部16至25度、中部16至27度、南部17至30度、東部17至27度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今鋒面雲帶減弱，北台灣上午仍有零星短暫雨，到了下午各地恢復多雲時啨。明天白天氣溫續升，甚至有點偏暖，但下半天又要變天了。

根據最新模式模擬，一波微弱鋒面明天下午快速掠過，局部地區降雨機率再度提高，不過影響沒有前幾天這麼大；31日起受東北季風影響，冷空氣南下，迎風面地區轉濕冷。

清明連續假期天氣，以2日、3日變化最大，再一道鋒面掃興，由北到南都有陣雨機率。4日以後高氣壓趕走濕冷水氣，西半部轉為晴朗穩定，但因大氣偏乾，夜間有「輻射冷卻」效應，日夜溫差大。