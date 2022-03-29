俄烏戰爭持續超過一個月，成全球關注焦點。保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」巴巴‧萬加（Baba Vanga）1979年曾提到，俄羅斯將「除掉一切」，成為世界的主宰。此消息引發台灣網友熱議，由於她過去許多預言都命中，故有不少網友認為頗具可信度，甚至認為比「印度神童」阿南德還神準，但也有一派網友認為勿信非科學之迷信。

根據《每日星報》（The Daily Star）報導， 巴巴‧萬加曾準確地預測911恐攻、英國脫歐，她的預言更被認為有高達85%都能命中。巴巴‧萬加1979年與作家瓦倫（ValentinSidorov）會面時就曾預言：「一切都會融化，就像冰一樣，只有他保持不變——弗拉基米爾的榮耀，俄羅斯的榮耀」。值得注意的是，俄羅斯總統普丁的名字正好就是弗拉迪米爾（Vladimir）。

巴巴‧萬加也警示：「俄羅斯極端分子將對歐洲發動戰爭，沒有人能阻止俄羅斯。路途上一切都會被他除掉，沒有任何東西會剩下，俄羅斯有一天會接管世界，會成為世界的主宰。」

此預言引發熱議，台灣網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「比印度神童還神，神童輸了」、「她很多預言都中了，真的滿神了」、「龍婆畢竟已經作古了，她也不靠預言牟利，比其他人有參考價值」、「為何要聽信她的預言？」「聽聽就好」、「這麼厲害來預測一下這次的病毒什麼時候會停止吧」、「神出鬼沒，假鬼假怪，怪力亂神」。

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