擁有134萬訂閱數的YouTuber聖結石，近年來較少更新影片，將重心轉移NFT投資，網路聲量不如以往，近三個月僅3,876筆，目前位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第191名。聖結石先前才剛傳出透過NFT賺進千萬元，沒想到他突然刪光YouTube影片、Instagram動態、Facebook動態，令外界產生諸多懷疑，對此，聖結石本人也透過限時動態回應。

為何聖結石突然清空影片、社群？

聖結石2021年開始在頻道分享投資心得，曾發片表示在短短2小時內淨賺4.7枚以太幣（約新台幣49萬元），後續更發文說自己2022年第一週就賺進千萬元。不料近日聖結石卻刪光YouTube影片、Instagram動態、Facebook動態，且Instagram自介欄留下「restart」字樣，令外界霧裡看花，雖有網友認為是為愚人節整人做準備，不過不少網友懷疑聖結石如此大動作是否與投資有關，推測「破產跑路了」、「BANG跑路」。

對此，聖結石在Instagram限時動態澄清，「不用過多猜測，也不用過度解釋。我只是一個將過去放下的人而已。手是空的，才能拿起更多」，同時在個人臉書發文強調「聖結石沒有跑路」，說明清空社群是因為他最近看了心靈類的書，希望讓內心與社群淨空，容納更多東西，與NFT投資無關。

▲聖結石位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第191名。

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