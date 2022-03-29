Netflix熱播韓劇《三十九》你看了嗎？最近韓劇狂掀女力風，有別於以往通常以一男一女或兩男兩女為主角，現在許多韓劇聚焦三名職場女性的故事，看不同世代與年齡階段的職場女性，分別會遇到什麼樣事業挑戰、愛情煩惱、人生迷惘，儘管她們已在職涯上小有成就，仍然會徬徨自己的選擇到底是否正確，又或者在旁人不斷叮嚀「妳應該怎麼做」的聲音中，她們如何找出自己最想要的到底是什麼。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些以三個女主角為主題的職場韓劇，她們的故事是否說出了你的心聲呢？

NO. 10 Kill Heel

《Kill Heel》故事圍繞在三個電視購物台的女強人，39歲的禹賢（金荷娜飾演）曾經是成功的節目主持人，如今卻要面對事業下滑的困境，55歲的奇莫蘭（李慧英飾演）是完美主義者，從普通員工一步步爬升為副總裁，52歲的裴玉善（金成鈴飾演）則是豪門出身，目前是電視購物台的頂級主持人，除了可以看到三人如何運用手段爭奪權位，她們的精湛演技更讓觀眾看了稱讚「好精彩」。

NO. 9 剛剛三十歲

改編自韓漫《85年生》的《剛剛三十歲》，以30歲的女人為故事主軸，描述漫畫家徐智媛（鄭仁仙飾演）原本下定決心過著沒有愛情的生活，卻突然久別重逢初戀對象；李蘭珠（安喜延飾演）與小6歲的弟弟陷入姐弟戀，洪雅英（車敏智飾演）則面臨論及婚嫁的男友劈腿的窘境，《剛剛三十歲》描繪女人年屆三十面臨的人生難題，各自的感情線都有不同風格，三人真摯的友情更是一大看點。

NO. 8 20世紀少男少女

《20世紀少男少女》描繪三個35歲未婚女人的故事，當紅演員史珍珍（韓藝瑟飾演）才正攀上事業巔峰，沒想到卻陷入疑似性愛影片外流的醜聞，空姐韓雅凜（柳賢慶飾演）嚴格要求自己的身材，每天都在減肥與美食的誘惑間徘徊，張英心（李尚熙飾演）在通過司法考試後，才發現工作與考試是兩回事，35歲就一定要邁入婚姻、事業有所成就嗎？本劇給予觀眾另一種思考的空間。

NO. 7 愛在大都會

《愛在大都會》如同名字所言，主要講述三對都市男女在城市裡追逐夢想、找尋自我的故事，李恩梧（金智媛飾演）平時看起來內向文靜，去襄陽旅行時化名為「尹善雅」，以活潑開朗的個性認識男子朴宰元（池昌旭飾演），卻因無法說出實情錯過戀情；李恩梧的好友徐麟伊（蘇珠妍飾演）雖然有穩定交往對象，但雙方因價值觀的不同漸行漸遠；吳宣寧（韓智恩飾演）與前男友分手後，始終無法忘懷兩人曾經歷的一切。《愛在大都會》較特別的是以「訪談」的拍攝手法，讓觀眾可以從不同視角理解主角的內心想法。

NO. 6 今生是第一次

《今生是第一次》是以韓國1988年出生的年輕人為主角，面對根本買不起房的壓力，這些年輕人各自用不同態度面對。母胎單身的尹志浩（庭沼珉飾演）離買房夢想還有一大段距離，因此每天都認真地工作往目標前進；尹志浩的好友禹秀智（李絮飾演）為事業女強人，工作上卻遇到同事性騷擾；楊浩朗（金佳恩飾演）的夢想則是「結婚」，沒想到因結婚理念不同而與男友分手。三名女主角對於事業都有一番見解，大膽描述女性面臨職場性騷擾的劇情，也令人反思。

NO. 5 三十九

《三十九》以三位即將步入40歲的女性摯友們為主角，許多人通常會認為40歲應該在事業、愛情方面都應有一番成就，不過這3名女主角卻有各自的迷惘與徬徨。車美昭（孫藝真飾演）為人生勝利組，無論是家庭背景、事業都令人稱羨；鄭燦榮（田美都飾演）夢想成為演員，不過因現實種種因素，最終成為演技老師；張珠喜（金智賢飾演）為百貨公司專櫃經理，年屆40仍未談過戀愛。劇中除了闡述三人面對的職涯挑戰，還刻畫40歲女性身體健康可能出現狀況的真實樣貌。

NO. 4 浪漫的體質

《浪漫的體質》翻拍自李炳憲導演的《二十行不行》，描述三名30歲女性好友，各自面臨人生的低潮，職場上又遇到怎樣的困難。電視劇作家林珍珠（千玗嬉飾演）因為是菜鳥、女性，遭受旁人質疑她的能力；紀錄片導演李恩靜（全汝彬飾演）追逐夢想，卻在過程中遇到職場性騷擾；黃韓珠（韓智恩飾演）為全職工作的單親媽媽，努力在照顧孩子與個人事業中取得平衡。《浪漫的體質》劇中常出現一般人對於職場女性的刻板印象，令不少觀眾看了牙癢癢「誰說女生就要很柔弱！」

NO. 3 現正分手中

《現正分手中》故事圍繞在時尚產業的三名女主角，設計組組長河英恩（宋慧喬飾演）將全部心力都放在衝刺事業，但是高工時、高壓力的工作環境時常令她喘不過氣；河英恩的好友黃治淑（崔嬉序飾演）則是出身良好的富二代；全美淑（朴孝珠飾演）突然得知自己罹患癌症，河恩英與黃治淑陪她走過剩下的時日，三人深厚的友誼令觀眾熱淚盈眶，劇中台詞「比起男人，名為升遷的心肺復甦術才能延長我的壽命」更是引起許多網友共鳴。

NO. 2 酒鬼都市女人們

《酒鬼都市女人們》改編自同名漫畫，如同劇名所說，這部劇描述下班後都要喝杯酒、聊聊天的三名30歲女性，姜智久（鄭恩地飾演）曾受過一些打擊因此離職，目前為摺紙頻道YouTuber；安昭熙（李善彬飾演）為綜藝節目企劃，韓智妍（韓善伙飾演）則是一名瑜伽老師，雖然一開始看會以為三名女主角瘋瘋癲癲的，非常搞笑，但仔細看到後段，才會發現原來她們都有各自的傷痕與故事。

【網路溫度計】提醒您－

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康

◎未滿18歲者禁止飲酒

NO. 1 請輸入檢索詞WWW

《請輸入檢索詞WWW》以競爭激烈的入口網站產業為背景，描述三名女強人遇到的事業困境與愛情難題，裴朵美（林秀晶飾演）原本為業界第一搜索引擎網站企業的本部長，後來卻慘遭惡意解僱；車賢（李多熙飾演）在電梯裡反抗性騷擾，沒想到因此有了暴力前科；宋佳景（田慧振飾演）原本與裴朵美是好戰友，兩人後來關係惡化。三名女主角在職場上展現各自精湛的表現，成為許多女觀眾嚮往的女力模範，2019年開播後馬上引起熱潮。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月24日至2022年03月23日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『職場女性韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。