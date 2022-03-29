台灣女生的身高、罩杯分佈表出爐！一名女網友驚愕地說，她透過台灣兒童發育的數據資料整理出台灣女性身高與罩杯的PR值，結果發現PR50的身高與罩杯分別是159.5公分和C罩杯，如果想達到PR85，身高就必須要有165公分、罩杯D，讓不少網友看完直接失去微笑，大呼怎麼可能多數人都是C罩杯以上。

一名女網友日前在Dcard上分享，她找到一份台灣兒童發育的資料，裡面有男女身高體重分布的資料，也有台灣女生罩杯的統計，透過這些數據，她整理出「台灣女生的身高、罩杯分佈表」，大家可以看看自己落在哪個百分等級。

網友整理出台灣女生身高、罩杯PR值。（圖／翻攝自Dcard）

女網友舉例表示，如果小花的身高160公分、罩杯是E，對照她整理出來的表格，小花的身高落在PR55的等級裡面，意味著小花比55％的女生還高；罩杯E則是PR85，等於小花的胸部比85％的女生都大。而台灣女生PR50是身高159.5公分、C罩杯。

根據表格數據顯示，女生PR99.9的身高是178公分、罩杯則是I，因此原PO忍不住讚嘆說，原來178公分的台灣女生的稀有程度與I罩杯相同，不過，她以前念書的時候，班上曾有一位180公分的女同學呢！

貼文引起網友熱議，「原來大部分人都D嗎？以為是B欸」、「看身高的時候微笑找，往右邊繼續看到罩杯的時候PR3，直接失去微笑」、「我也以為台灣平均是B左右，身邊的人都差不多這大小左右，還是其實是歡樂杯，我實量B，但大部分品牌內衣都買C，部分品牌還可以買到D」、「我也是這樣想欸，老實說我在路上很少看到胸部很大的人」。另有許多網友則留言喊說，身高與罩杯的PR值差距超大。

而文章也被轉到PTT上討論，不少網友看完驚呼說，C罩杯只有PR35是怎麼回事？「騙肖ㄟ，台灣根本一堆A罩杯好不好」、「不相信台灣平均有C」、「這跟鄉民長自稱是30cm起跳一樣嗎？罩杯灌水」、「女生衣物很多都快樂尺吋，xxs與假C罩杯，根本失真數據」、「E只有PR85？這罩杯表有夠灌水」。