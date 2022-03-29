在中國海軍近年快速在全球拓展其戰略影響力之際，一艘中國軍用艦船近期首次出現在中國在東非吉布地新建的軍事基地。儘管這個位於吉布地多拉雷港的基地從2016年3月起興建，但此前一直沒有中國軍艦在此靠港。外媒引述美國軍事專家分析稱，這是一個具有高度戰略性的發展。這個基地可以作為中共解放軍向地中海投射部署的一個跳板和補給站。

美國之音引述法新社3月28日報導，美國軍事分析專家沙頓（H I Sutton）說，衛星圖像顯示，這艘軍艦是中共海軍「駱馬湖號」遠洋綜合補給艦。該艦是中國海軍903A型綜合補給艦，排水量2.3萬餘噸，一直在為中國在東非地區的海外軍事行動提供補給。

中國海軍一些戰艦一直執行反海盜行動，並監視西方戰艦在這一地區的活動。沙頓說，這個海軍分遣艦隊由驅逐艦和護衛艦組成，但更大型的戰艦可能會在未來加入。大型的兩棲戰艦也曾偶爾被部署到這個分遣隊。

沙頓表示，中國在吉布地這個新基地的碼頭大到可以停靠中國的航母，儘管還沒有中國的航母遠航到印度洋。這是中國在海外的第一個軍事基地，也是具有戰略意義的一個，尤其考慮到它位於紅海的出口海處，可以容易地進入到阿拉伯海、波斯灣和印度洋。

「駱馬湖號」出現在吉布地的基地具有重大意義，因為吉布地同時是美國在非洲最大型的永久軍事基地雷蒙尼爾營的所在地。美軍基地的設施提供給許多國家的海軍使用，包括歐盟和北約國家。

距離美軍基地只有幾英里的中國基地外形像一個「中世紀堡壘」，由裝備有裝甲車的中國海軍陸戰隊把手。這個基地不僅設計得極易守衛，還配有「艾斯科防爆牆」（Hesco）式樣的防護帶，上有鐵絲網。基地四周建有崗樓、護城河和護牆，內有掩蔽體和一個直升機坪。

美軍非洲司令部司令湯森（Stephen Townsend）上將表示，中國在吉布地的基地事關重大，令人關切。他說，中國在非洲大陸幾乎到處落腳，下了很多賭注，花了很多錢。

另有報導稱，中國在計畫或在赤道幾內亞或在所羅門群島修建第二個海外軍事基地，幫助中國直接向歐洲或北美投射其力量。