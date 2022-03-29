本土疫情過去兩天暴增117例，指揮中心直言「基隆傳播鏈最令人擔心」。由於這起群聚從小吃店擴大，警察和女性友人的關係微妙，外界一度把矛頭指向店裡有女陪侍，小吃店老闆喊冤：「小姐根本是警察帶來的！」

本土一口氣跑出100多人確診，除了大潭電廠移工群聚，就屬基隆人數最多，兩天來已40人染疫，包括基隆市警局一名分局長。指揮官陳時中坦言，他擔心基隆傳播鏈會演變成大規模社區感染，已派經驗豐富的王必勝前往協助。

由於這起群聚源頭，是市警局偵查隊員警於上班時間跑去小吃店用餐，席間還有女性友人作陪，外界質疑小吃店「有女陪侍」，不當接觸導致疫情炸開。

小吃店老闆強調，他們是很單純的熱炒店兼營卡拉OK，根本沒有女陪侍，那兩名確診警，店內沒人認識，「小姐是他們自己帶來的」。

老闆說，若他們是感染源，那所有員工每天聚在一起吃飯，早就全部確診了；事實證明他們也是受害者，連老闆娘都在隔離治療中。現在只能透過監視器找出來過的客人，打電話提醒去做篩檢。