彰化市金馬路上寶雅賣場外的收費停車格，近日被民眾曝光，不少無良民眾為了省錢，選擇把車停在停車格之外，引起輿論痛罵自私又可恥；對此，警方28日前往該地進行會勘，確認被亂停車之處為人行道，依法可對違規駕駛處600元至1200元罰鍰，呼籲民眾勿亂停車，以免受罰。

有網友26日在臉書社團《彰化人大小事》發文，曬出金馬路寶雅賣場旁停車格的畫面，痛批不少彰化人以投機方式節省停車費，將車停放在停車格之外，讓他傻眼直呼，這是自私且可恥的行為，文章曝光後，許多網友痛酸此舉為彰化陋習，還有在地人自嘲「抱歉，彰化水準就這樣」。

據了解，該處停車場屬於寶雅，店外整排停車格委外收費，停車每小時20元，當日最高收費100元，且店內消費滿250元就能免費折抵1小時，價格平實。

彰化警分局28日會同彰化市公所人員前往會勘，到場後發現該處車輛全都確實停在停車格內，經承辦人員確認先前民眾停霸王車的區域，屬於人行道範圍，即日起將依法對霸王車進行舉發，若有民眾於該處違規停車，將可依違反道路交通管理處罰條例，處600元至1200元罰鍰。