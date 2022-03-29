《證交所》龍燈-KY4月27日起停止買賣 5月3日下市 07:572022/03/29 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 龍燈-KY(4141)因進行合併，台灣證券交易所公告其上市有價證券自4月27日起停止買賣，最後交易日為4月26日，並訂5月3日起終止上市。 龍燈-KY因合併 預計4/27停買、5/3起下市 《期貨》4月台指期跌逾百點 金融期及電子期聯袂開低 #4月 #龍燈 #KY #27日 #停止買賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭阿里史冷泉4月1日開泡 體驗22℃魅力 04:102022/03/29 地方新聞 4月財運爆棚生肖TOP4 屬豬多方發展 屬牛事業順利 14:472022/03/28 運勢 龍燈-KY因合併 5／3下市 04:102022/03/29 證券．權證 茂林-KY上海廠停工4日 影響不大 12:232022/03/28 財經 威秀電信大道熱門 快時尚業者4月底進駐 18:022022/03/28 財經 ４月起新電價 工業大戶約漲3％ 04:102022/03/29 財經要聞 科嘉 配發5元股息 04:102022/03/29 證券．權證 《興櫃股》信實4月下旬掛牌 今年營收拚雙位數成長 16:182022/03/28 財經 黃浦江畫界 上海自嘲鴛鴦鍋封城 04:102022/03/29 產業財經 萬華狗狗的專屬空間 華江狗活動區正式開放 12:252022/03/28 生活 永固購併長盛建材 業務進補 04:102022/03/29 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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