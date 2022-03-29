龍燈-KY(4141)因進行合併，台灣證券交易所公告其上市有價證券自4月27日起停止買賣，最後交易日為4月26日，並訂5月3日起終止上市。

龍燈-KY因合併 預計4/27停買、5/3起下市
《期貨》4月台指期跌逾百點 金融期及電子期聯袂開低
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