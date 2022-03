「金曲歌王」曹格這些年負面新聞不斷,本月初才爆出他又酒後誤事,在內湖某餐廳與隔壁包廂客人發生口角,不但飆髒話還動手腳,過程被旁人拍下並爆料,雖事後曹格親揭真相,但形象仍受損,不料他昨晚又暴走,在社群連發多文,並點名演藝圈大前輩藍心湄,但不久後該篇文章即消失。

歷經餐廳酒後爭執事件,本該沉潛一段時間的曹格,昨晚突然在臉書暴走,他首先發文,直接朝著大前輩藍心湄喊話,寫下:「不要帶我老婆出去人是男人」,但不久後文章即刪除,曹格隨即以英文po文,吐露:「我是不是在臉書上再也無法擁有自由?所以什麼是自由?哈哈根本都是狗屎,自由是心靈不受控制或不被外界操控,聽起來很奇怪又困難,但他們…好啊我加入」。

曹格臉書發文點名藍心湄,但很快文章就被刪除。(翻攝自曹格 Gary Chaw臉書)

在這篇英文po文之後,曹格又改回中文發文,「刪,一直被刪。OK。」,此前的文章此時確實都不復存,綜合他的說法,是在抱怨自己臉書的文章去留非他個人決定,而是遭到經紀公司管理刪除,因此大發雷霆再發聲「let me sleep and never ever wake up」、「early April’s fool(愚人節提早來了),Hahahahahahhahahahaha BXtch!!!」。

曹格後續連發情緒性文章。(取材自曹格 Gary Chaw臉書)

由於曹格這一連串po文用詞非常強烈,看得出來情緒很激動,讓不少人懷疑他是不是帳號被盜,但看偶像這樣暴走,也覺得有些不忍,紛紛留言安撫「明天會更好,加油」、「如果覺得很痛,慢慢來,退一步海闊天空」、「冷靜下來」、「不醒來就看不到可愛的Grace了」,也表示他的作品是粉絲們很大的動力,鼓勵曹格就專心於做音樂,別管這些世間紛擾。