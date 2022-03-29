「金曲歌王」曹格這些年負面新聞不斷，本月初才爆出他又酒後誤事，在內湖某餐廳與隔壁包廂客人發生口角，不但飆髒話還動手腳，過程被旁人拍下並爆料，雖事後曹格親揭真相，但形象仍受損，不料他昨晚又暴走，在社群連發多文，並點名演藝圈大前輩藍心湄，但不久後該篇文章即消失。

歷經餐廳酒後爭執事件，本該沉潛一段時間的曹格，昨晚突然在臉書暴走，他首先發文，直接朝著大前輩藍心湄喊話，寫下：「不要帶我老婆出去人是男人」，但不久後文章即刪除，曹格隨即以英文po文，吐露：「我是不是在臉書上再也無法擁有自由？所以什麼是自由？哈哈根本都是狗屎，自由是心靈不受控制或不被外界操控，聽起來很奇怪又困難，但他們…好啊我加入」。

曹格臉書發文點名藍心湄，但很快文章就被刪除。(翻攝自曹格 Gary Chaw臉書)

在這篇英文po文之後，曹格又改回中文發文，「刪，一直被刪。OK。」，此前的文章此時確實都不復存，綜合他的說法，是在抱怨自己臉書的文章去留非他個人決定，而是遭到經紀公司管理刪除，因此大發雷霆再發聲「let me sleep and never ever wake up」、「early April’s fool(愚人節提早來了)，Hahahahahahhahahahaha BXtch!!!」。

曹格後續連發情緒性文章。(取材自曹格 Gary Chaw臉書)

由於曹格這一連串po文用詞非常強烈，看得出來情緒很激動，讓不少人懷疑他是不是帳號被盜，但看偶像這樣暴走，也覺得有些不忍，紛紛留言安撫「明天會更好，加油」、「如果覺得很痛，慢慢來，退一步海闊天空」、「冷靜下來」、「不醒來就看不到可愛的Grace了」，也表示他的作品是粉絲們很大的動力，鼓勵曹格就專心於做音樂，別管這些世間紛擾。