縣市長選舉將於年底舉行，國民黨將推派誰出戰高雄，引發各界關注。曾被點名的無黨籍立委高金素梅已表態無意願，不少人將希望寄託在擁高人氣的前副市長李四川身上。但傳出黨務高層接觸李後得知其意願不高，讓不少網友大嘆可惜，有人更直呼若李不選國民黨在高雄將「難返執政之路了」。

高雄市長選戰，高金素梅2月表態「不會去選高雄市長」，台北市議員羅智強則展開桃園行腳，被視為有意參選桃園市長，讓外界關注國民黨高雄將派誰。國民黨高雄市議會黨團總召童燕珍日前接受香港媒體《中評社》訪問表示，據了解黨主席朱立倫心中已有人選名單，至於「這個人」願不願意出戰，大家都還在等待，也盼朱能趕緊公布。

據媒體《TVBS》27日報導，黃健庭過年前曾南下高雄與市議會和黨團討論，並承諾3月底提出名單，而黨務高層屬意李四川為首要人選；然李在與黨務人士多次會面後，私下坦言自己意願不高，黨中央仍在積極溝通，不放棄任何可能。

李四川參選高雄市長的希望恐落空的消息，引發網路熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「那完蛋了，高雄又要綠色萬年執政了」、「除了川伯高雄沒人能勝民進黨」、「國民黨千萬不要放棄」、「唉無望了，國民黨高雄贏不回來了」、「三山之後是泗水，代表泗水歸朝，四川不選，難返執政之路」。