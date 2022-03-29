克里姆林宮28日宣稱將於今和烏克蘭舉行和平談判，對此，前藍委蔡正元表示，俄烏戰爭逐漸熄火，才發現若論國家數目，支持俄羅斯的國家最多數；另外，網友的反應也很有趣，大陸網民挺俄、挺烏相差不大，但印度網民卻壓倒性的支俄，跟台灣網民不一樣，俄烏戰爭像是一面鏡子，照出千奇百怪的世界樣貌。

蔡正元今（29日）在臉書發文表示，俄烏戰爭逐漸熄火，煙霧散去真相慢慢顯露，印度和巴基斯坦不對盤，卻都支持俄羅斯；土耳其和希臘不對盤，也都站在俄羅斯那一邊，繼續買俄羅斯的石油和天然氣；敘利亞和阿聯酋不對勁，卻都明著支持俄羅斯。

至於中東對烏俄戰爭態度，蔡正元指出，沙烏地拒絕美國砍油價的要求，卡達乾脆直接把俄貨轉賣德國，以色列不但沒有配合美國制裁俄羅斯，還演好人在俄烏兩頭下注，也擺明了討好俄羅斯。以色列的死對頭伊朗，更是亮出鐵桿支持俄羅斯，伊斯蘭合作組織更乾脆，好像沒看到俄烏戰爭一樣。

蔡正元稱，更絕的是印尼，直接了當說主辦G20峰會，絕不涉及俄烏戰爭，東南亞國協保持沉默，越南更賣力支持俄羅斯，南非和巴西兩塊金磚，都公開站台俄羅斯，阿根廷和委內瑞拉不用說，都公開支持俄羅斯，美國要脅巴拿馬運河禁航俄船，巴拿馬直接拒絕，秘魯也支持俄羅斯，古巴就更不用說，大陸和一大票非洲兄弟，更是「保持中立」，勸和不勸打，當然不會制裁俄羅斯，也等於實質支持俄羅斯。

「搞了老半天」，蔡正元表示，俄烏戰爭都快熄火了，才發現若論國家數目，實際支持俄羅斯的國家最多數，雖然他們在聯合國也投票反對，俄羅斯把軍隊開進烏克蘭，等於嘴巴同情烏克蘭，雙手力挺俄羅斯，如果論人口數，地球上支持俄羅斯的人口數，居於絕對多數，有趣的是看看網民，大陸網民挺俄、挺烏相差不大，但印度網民卻壓倒性的挺俄，跟台灣網民不一樣，俄烏戰爭像是一面鏡子，照出千奇百怪的世界樣貌。