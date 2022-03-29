為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供）

為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供）

為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供）

中央流行疫情指揮中心27日宣布，八大娛樂營業場所從業人員須每周篩檢，顧客也須打3劑疫苗才可入內。台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，酒店小姐們排排站拿出小黃卡供員警檢視。

為了嚴防疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（劉宗龍攝）

為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供）

大安分局28日晚間前往轄區內八大營業場所臨檢，逐一確認顧客與從業人員是否有依中央規定接種第3劑疫苗，若有違法者將移送相關單位裁罰，畫面中可見酒店小姐排排站，美腿刷一整排，靜靜等候員警檢視小黃卡。