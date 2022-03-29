大安警加強臨檢！酒店小姐曬雪白長腿坐一排 乖拿小黃卡等臨檢 08:142022/03/29 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供） 為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供） 為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供） 中央流行疫情指揮中心27日宣布，八大娛樂營業場所從業人員須每周篩檢，顧客也須打3劑疫苗才可入內。台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，酒店小姐們排排站拿出小黃卡供員警檢視。 為了嚴防疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（劉宗龍攝） 為了嚴防新冠肺炎疫情破口，台北市政府警察局大安分局28日晚間臨檢轄區內的八大行業營業場所，稽查從業人員、上門消費的顧客是否有符合新的防疫措施。（警方提供） 大安分局28日晚間前往轄區內八大營業場所臨檢，逐一確認顧客與從業人員是否有依中央規定接種第3劑疫苗，若有違法者將移送相關單位裁罰，畫面中可見酒店小姐排排站，美腿刷一整排，靜靜等候員警檢視小黃卡。 「蔬果台積電」惡性倒閉 嘉義青松負責人夫婦掏空1.6億逃美 調局追緝 洩漏採購資訊護航業者 北市殯葬處副處長王文秀涉貪遭聲押禁見 #酒店 #臨檢 #小黃卡 #八大場所 #大安分局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中警六分局突襲臨檢八大行業 查獲酒店6件違規送罰 12:572022/03/28 社會 群聚事件升溫 蘇貞昌下令：設置篩檢站、調度快篩試劑 13:402022/03/28 政治 疫情升溫八大行業加強臨檢 彰化1晚裁罰22人、勸導158人 11:322022/03/28 社會 特種行業人員、顧客 須打滿3劑疫苗 04:102022/03/28 生活新聞 4月維持現行口罩規定 全台揪362件違規 04:102022/03/29 生活新聞 晶華號召獵蛋小達人 歡慶兒童節 04:102022/03/27 產業．科技 中和2確診者住同棟公寓 整棟12戶、29人全匡列採檢 16:062022/03/28 生活 保護力下降 第4劑疫苗要打嗎？泰國、新加坡實打數據 04:132022/03/29 健康 疫情爆炸！即起出入9大娛樂場所需打滿3劑疫苗 14:362022/03/27 生活 疫苗屬消耗品 56.4萬劑月底銷毀 04:102022/03/29 生活新聞 台北花園大酒店饗聚廚房 4月韓國美食吃到飽 13:052022/03/28 生活 本土確診暴增蔡英文喊快打第三劑 PTT鄉民傻眼：1922關了耶 23:272022/03/27 政治 疫情再爆 蘇貞昌拍板：特種行業人員、顧客須打3劑疫苗 13:482022/03/27 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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