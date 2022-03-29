物價上漲存錢越來越難，一名網友日前在網路上發文，好奇現在年輕人是不是到30歲都很難存到100萬元，引起眾人討論，有過來人透露，存不到100萬元是因為房租、孝親費、學貸3大魔王要負擔，不躺平都難。

這名網友日前在PTT發文指出，之前看到一個街頭訪問，調查年輕人存款多少，結果發現一堆人到30歲都存不到100萬元，甚至連存幾十萬都有困難，讓他好奇，難道現在30歲要存100萬元真的很難嗎？算一下22歲大學畢業，從23到30歲工作7年，每年存14萬元，大約每月存1萬2千元，「應該不會很難吧？」

文一PO出後，不少網友直指「房租、孝親費、學貸」3大魔王就幾乎花光月薪，「很難，學貸就60萬了」、「不是每個人都沒有房租、孝親、學貸的壓力」、「我的學貸剛好也快一桶金」、「完全靠自己當然不容易，每個月水電房租，各種突發的雜項支出，假如又有學貸、房租，根本不用想能存錢」、「窮忙世代，繳完學貸、給完孝親費後，剩下的薪水讓我不躺平都難」。

但也有人表示，「錢都吃到肚子裡吧，每週固定跟人聚餐吃好料，東西一定要買有質感的，存得到錢才有鬼」、「很難啊，是不用花錢享受人生嗎？」、「食衣住行加偶爾旅遊加房租，沒負就不錯了」、「我30歲時，存款連1萬都沒有」。