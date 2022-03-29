余天（左）過去曾因妻子李亞萍（右）被「開玩笑」而掌摑豬哥亮。（圖／余祥銓Ken臉書）

奧斯卡新科影帝威爾史密斯（Will Smith）昨（28）日在頒獎典禮中護妻的舉動引起全球影迷討論，不過其實類似的狀況也曾在台灣發生過！有網友翻出民進黨立委余天，多年前就曾在「秀場天王」豬哥亮的節目中，因妻子李亞萍被豬哥亮拿來開玩笑，也當場掌摑對方，並忍不住爆粗口。

因威爾史密斯妻子潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）以「光頭」髮型公開現身，演員克里斯洛克（Chris Rock）昨日在頒發奧斯卡最佳紀錄長片前，說等不及想看潔達蘋姬演的《魔鬼女大兵2》，用她的光頭開玩笑，但潔達蘋姬是因飽受掉髮症之苦才將頭髮剃掉，克里斯洛克此舉讓威爾史密斯暴怒衝上台掌摑對方，回到位子上後還狂吼「別用你的髒嘴叫我老婆」，引起全球關注。

有網友就發現類似的狀況台灣也曾發生過！已故影視大咖豬哥亮，過去與余天同台時曾用余天的歌《回鄉的我》來開玩笑，建議如果將歌詞改掉歌馬上就會紅，並當場作詞說「玩來玩去，還是李亞萍比較好玩」，讓余天變臉馬上罵「玩你X」，還連賞了豬哥亮2個巴掌，讓豬哥亮當場傻眼。

不過與威爾史密斯的狀況不同的是，余天本來就常常在電視上開玩笑打人耳光，因此該影片呈現的余天「暴怒」掌摑畫面，不少網友認為極可能是安排好的「段子」；尤其最後大家合唱余天的《高山慕情》時，更將第二段主歌完全改掉狂開玩笑，讓余天自己都忍不住笑出來。