俄烏戰爭、各國央行升息聲響起以及新冠疫情反覆的多重因素影響下，全球經濟復甦的不確定性更深，台灣在科技業強勢領軍之下，經濟成長樂觀，但是，2022年首季因建商投資金額減少，大型商用不動產交易與土地交易總額(單筆3億元以上交易)比去年同期衰退2成，總額僅827億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，台灣經濟穩健成長，去年上市櫃公司獲利大幅成長，營收平均年增率達16%，再加上台商回台投資方案將再延長三年，都將帶動企業的自用需求持續擴張。此外，半導體產業在北、中、南都持續建廠，台積電高雄廠預計6月動土，後續的供應鏈擴張需求陸續湧現，預期今年工業廠房、廠辦與辦公室的租金及價格將穩定成長。

另外，雖然目前台灣僅升息1碼，各界預期美國聯準會今年再升息7次，台灣央行再度升息的機率大增，升息的不確定性將拉長投資型買方的評估速度與議價時間，再加上壽險業在不動產投資門檻調高的限制下，預期投資動能放緩，今年度商用不動產將由企業自用需求主導。

2022年首季大型商用不動產市場交易金額為337億元，年減34%，壽險業積極擴大投資型不動產布局下，辦公室與旅館成為最主流的交易類型，總額分別達163億元與65億元。壽險業為主力投資人，單季投入達到210億元，貢獻商用不動產市場6成的交易，寫下繼2020年富邦人壽購置王朝酒店後的新一波交易高峰。

隨著上周央行升息1碼，壽險業的不動產投資報酬率門檻升高到2.345%，接下來市場進入升息循環，壽險業投報率門檻逐步拉高，雙北市以外的主要都會區，辦公室、物流倉儲、或整棟售後回租的飯店，由於租金投報率較高，將能受到壽險業關注。

在土地市場方面，交易規模小幅回檔，本季成交金額為491億元，比去年同期減少4%。央行限縮土、建融成數，以及金管會提高銀行土地放款風險係數的聯手下，建商購地小幅放緩，金額僅達366億元；但若進一步觀察，建商投入土地與商用不動產的總金額僅有379億元，比去年同期大減3成。