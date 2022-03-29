大陸《科技日報》29 日報導，大陸連續幾天本土新冠病毒新增無症狀感染者多於確診病例。中國工程院院士張伯禮表示，無症狀感染者人數多、比例高是本輪疫情明顯特點。這一特點不僅與病毒本身有關，也與及時篩查、盡早發現感染相關，更與疫苗接種密切相關。

張伯禮解釋，首先與Omicron變異株自身特點有關。「新冠病毒變異株傳染力增強，物極必反，其毒性也相對減弱。」病毒毒性減弱的臨床表現就是臨床症狀會較輕一些，很多感染者感染後短時間沒有表現出臨床症狀。

來自其他國家的Omicron毒株與Delta毒株的病死率分析結果顯示，Omicron毒株流行期間的病死率下降，表明Omicron變異株的致病性不及其他毒株強。

「儘管如此，無症狀者也不能掉以輕心。」張伯禮提醒：一是雖然無症狀，但是仍然有傳染性且隱匿性更強；另外今天是無症狀，明天也許就有症狀了。

「尤其對重點人群來說，例如老年人、患基礎疾病的人群，還有體弱、肥胖及嚴重吸菸者，他們存在病情出現並急轉直下的風險，需要格外關注。」張伯禮說，對一般無症狀者重點在隔離觀察，主張使用中成藥早期干預，一是控制其不出現症狀，尤其是不轉為普通型；二是促其核酸早日轉陰。

無症狀者多，也與早期篩查、早發現有關係。

「疫情出現後各地均進行了大範圍篩查，由於早發現，不少患者尚在感染初期，未出現感染症狀。」張伯禮說。

隨著大陸各地早發現能力的加強，大陸核酸檢測的目標是達成在24小時內完成畫定區域的核酸檢測任務。核酸篩查的最新工作部署，使大陸各地能夠在更短的時間內盡早發現感染者，控制傳染源。因此，與以往因發燒、乾咳前往哨點醫療機構就診被發現相比，很多感染者在發現時間上大大提前。

「另一個重要原因是中國居民已大規模進行了疫苗接種。」張伯禮解釋，人群的機體免疫力普遍增強，因此表現為無症狀者居多。

「在本輪疫情初期，有的無症狀感染者確診後，出現過其周邊密接者均顯示核酸陽性的情況。」張伯禮分析吉林疫情時表示，無症狀感染者易造成病毒的隱匿傳播，被發現時已致較多人感染。

無症狀感染者雖然無臨床症狀表現，但能夠通過核酸檢測出其體內帶有病毒的核酸，具有一定的病毒載量，一樣具有傳染力。

大陸國務院聯防聯控機制相關專家表示，從疫情防控的角度來說，無症狀感染者的存在，使疫情的發現變得困難，而大量無症狀感染者如不及時被發現會使疫情進一步擴散，又增加了及時控制疫情的難度。

對此，張伯禮表示，必須進行快速嚴格的流調溯源工作，關鍵是快，早發現、早隔離。

「本輪Omicron導致的疫情已經隱匿傳播了一段時間，並且存在多元傳染途徑，因此流調工作艱巨複雜，需更加嚴格仔細，不僅要關注病例的密接、次密接、一般接觸者，還要考慮病例前期是否存在傳播鏈，盡可能找到無症狀感染者。」張伯禮說，用最短時間找到全部無症狀感染者，徹底阻斷社區傳播，才能盡快實現社會面清零。