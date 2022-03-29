小編今天（28日）精選5件不可不知的國內外財經大事。俄烏戰事未解、本土疫情復燃及通膨壓力仍高的背景下，昨（28日）台股盤中一度重挫逾300點，且三大法人同步賣超，但官股仍出手進場護盤，包括台積電、鴻海等權值股都獲得青睞。

【1】官股鎖定10檔 逢低護盤

全球金融市場黑天鵝不斷出現，俄烏戰火未解、通膨隱憂籠罩，再出現疫情擴大，上海傳出半封城，本土疫情也炸開，造成台股28日盤中一度重挫逾300點，三大法人同步變臉賣超，惟八大官股券商逢低積極加碼37億餘元，鎖定大型權值龍頭股及元大台灣50（0050）ETF等標的護盤。

【2】14檔 三大法人逆勢加碼 為Q2投資布局意味濃

不甩內外利空夾擊，三大法人逆勢大加碼、且股價異軍突起上漲，計有智原（3035）、兆豐金（2886）及華碩（2357）等14檔個股。

【3】友達減資 一石三鳥

友達重訊宣布減資和三年股利發放計畫，可以說是「一石三鳥」的策略。一方面要透過長期穩定的配息讓股東滿意，吸引長期投資人。另一方面也代表面板長年來高資本支出的時代已經結束，把錢還給股東、還可以提升股東權益報酬率。此外，近年來各產業廠商的經營權之爭愈來愈多，友達此舉有鞏固團隊經營權的直接效果，一石三鳥要讓大股東和小股東都滿意。

【4】潤成投資南山人壽逾10年 終於有機會拿到現金股利

投資壽險公司需要「長期抗戰」。南山人壽副董事長尹崇堯28日透露，今年會向金管會申請發放現金股利，且已提出接軌保險會計IFRS17與新清償能力指標ICS相關財務計畫。即按照金管會日前訂下的前提，潤成投資在2011年8月入主南山人壽逾10年後，今年有機會首次拿到現金股利。

【5】客戶大追單 聯電28奈米滿到明年

受到新冠肺炎疫情封城影響，5G智慧型手機銷售動能欠佳，但包括蘋果、三星、OPPO、vivo等手機廠加快進行規格升級，包括提高CMOS影像感測器畫素、拉高OLED面板滲透率、全面搭載WiFi 6無線網路等。晶圓專工廠聯電受惠於WiFi 6無線網路晶片及OLED面板驅動IC大追單，28奈米產能已滿載到明年。