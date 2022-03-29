加拿大採購F-35進入最後階段

就在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau ）2015年誓言，要尋找F-35以外的戰機來汰換CF-18後，歷經多年，如今卻出現180度的轉變。加拿大聯邦政府周一宣布，將花費多達190億加元（近4365億台幣），採購88架F-35。

據《政治》（Politico）新聞網與《動力》（The Drive）網28日報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說，這些戰機將對北美和北約（NATO）的多邊聯盟有所貢獻。

要是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）與渥太華達成協議，第一批F-35預定2025年交付加拿大。

加拿大決定採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35

自從去年12月F/A-18E/F被排除在競標名單外後，只剩F-35和瑞典紳寶集團（Saab AB）打造的「獅鷲」（Gripen）-E戰機搶這筆大單。而加拿大在宣布，F-35成為頭號選擇後說，這是加拿大空軍超過30年來最重大的投資。

杜魯道最近表示，為了因應俄羅斯侵略烏克蘭，預料會在4月，甚至最快下周就會在提出的預算案中，增加國防投資。也就在這時，渥太華終於宣布，對採購新戰機有了決議。

據北約估計，加拿大2021年的國防支出占國內生產毛額（GDP）的1.39%，遠低於組織所定的2%目標。無論是國內，或是美國等夥伴都不斷批評加拿大政府，在國防上的支出不夠。