女星阿喜(林育品)去年認愛諧星男友「無尊」不久，28日突然自曝懷孕喜訊，曬出多張孕肚照，讓不少網友狂刷恭喜，驚訝之餘點名無尊是小孩的爸爸，結果其實她是要分享已經進行凍卵，並沒有真的懷孕，她提到關於凍卵這件事，有自己選擇的權利，讓未來多一個選擇「這件事我能夠自己決定」。

阿喜談到，在這1、2年內的心境，先不去思考婚姻，她觀察周遭人的懷孕狀況，對照自己的處境，雖然尚未有明確下一步，「但是我有可以為自己選擇的權力(利)，起碼，在這個我可以自己控制的範圍內，能留下一個機會，讓未來的我多一個選項」思考過後，她透露可以決定要不要做，感到很幸福。

接著阿喜點出凍卵要考慮很多現實因素， 33歲很快就要過去了，「那時候的我有生小孩的計畫嗎？沒有，有人要跟你生嗎？沒有」，她表示多考慮一天卵的品質就再扣點分數，「不管怎麼樣你今天的卵基本上就是比明天的卵有競爭力」，她聽了太多35歲以後卵子品質下滑的話，聽了不是很耐煩，她宣布「我已經凍卵了，謝謝」，最後她也打趣道這不是直銷大會。

阿喜與男友無尊去年才認愛(左為阿喜、右為無尊。圖／阿喜＠ig、無尊@ig)

PO出此篇貼文，她的孕肚太顯眼，又擺出一副懷孕的姿勢，根本來不及細看內文，湧入留言「好逼真的孕肚，差點被騙到」、「嚇到了，以為真的懷孕了，原來是凍卵」、「差點恭喜下去」、「想說怎麼這麼快」有人還直說差點就要恭喜男友無尊了。