俄羅斯國防部上周五表示，在烏克蘭的第一階段軍事行動已經接近完成，接下來將把重點轉移到烏克蘭東部。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，看到俄羅斯的聲明，讓他想起第二次國共內戰時，當時的總統蔣介石的說法，俄國其實就是變相地承認，這一次入侵烏克蘭已經失敗。

針對俄國將把戰事移轉到烏東，矢板明夫昨（28日）在臉書發文表示，烏克蘭東部的大部分地區，本來就在俄羅斯的影響之下，俄國如果只為了控制東部，根本沒有必要興師動眾去圍攻基輔，所以，俄羅斯國防部的聲明，不過是想為自己找回一點面子而已。

矢板明夫指出，普丁當初的計劃，應該是想重現1968年蘇聯軍隊入侵捷克斯洛伐克的布拉格，在極短時間內控制住烏克蘭的政要，樹立親俄的傀儡政權，但這個計劃已經不可能完成了。於是，現在退一步，打通俄軍佔領的烏克蘭東部和南部，形成和烏克蘭軍對峙的局面，像南北朝鮮一樣劃一道停戰線，再通過談判爭取最大的利益，但是，俄羅斯內部經濟已瀕臨崩潰，軍隊的士氣低落，而烏克蘭這邊全民同仇敵愾，國際上的支援又源源不斷地湧來，雙方的氣勢高下立判。

看到這場俄烏戰爭，矢板明夫直言，讓他想到了1946年至1949年的第二次國共內戰。當初，國民黨軍掌握了軍事上的絕對優勢，蔣介石以「平叛」為名，同時向共產黨佔領的各個根據地發動了全面進攻，但遭受到了頑強抵抗，連連失利，不得不收縮兵力轉為重點進攻，把戰略重心轉到陝北、山東、東北等幾處主要根據地，當時蔣介石的說法，和今天俄羅斯國防部的說法非常相似。

矢板明夫稱，但國民黨的重點進攻再次挫敗，1948年夏天以後，中共開始了全面反攻，國民政府抵擋不住，派出代表團到北平談判要求劃長江而治，被拒絕以後只得灰溜溜地跑到台灣來。