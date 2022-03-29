基隆市警局染疫風暴持續延燒，截至今(29日)已有1名分局長、1名科長、8名刑警及2名會計共12人確診。但因剛好近日基隆二分局與刑事局外勤隊，正在積極進行蒐報治平對象，因此刑事局二大隊5官警，曾與基隆確診小隊長討論案情隔離，第一大隊某隊隊長也在上周四（24日）晚上與基隆確診的偵查隊長討論治平蒐報，事後並同桌用餐，經自行快篩並PCR檢測後，均呈現陰性，目前展開10天居家隔離中。

本月（24日）晚上6點，基隆市刑大特別在市警局旁邊的餐廳舉辦表揚餐會，市警局及各分局均派員參加，第二分局偵查隊長也有出席，晚上餐會結束後，偵查隊長又約刑事局第一大隊某隊隊長到一旁的的廣海食堂餐敘，直到晚上10點結束。

昨天爆出基隆二分局偵查隊長確診後，刑事局一大隊該位隊長立刻向上反映並自行快篩，呈現陰性反應，但為了安全起見，立刻又前往醫院PCR， 幸好也是呈現陰性，不過仍自行進行10天居家隔離。