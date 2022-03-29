守護者隊張育成29日擔任先發二壘手打第3棒，雖然3打數吞下2次三振，不過他擊出1支二壘打，春訓累積19打數8安打、2支全壘打、8打點，打擊率0.421、攻擊指數1.345。皇家最後19比9戰勝守護者。

這場熱身賽幾乎成為打擊練習場，守護者17支安打3轟，皇家19支安打4轟守護者打線有12個人擊出安打，張育成沒有打點進帳，他首局擊出強勁平飛二壘打，偏偏前兩位打者都沒有上壘。

第3局羅薩里歐（Amed Rosario）擊出陽春炮，排在他後面一棒的張育成遭到三振。第5局張育成也吞K，但他後面的3人連續擊出安打，也就是他的安打都和隊友錯開了。張育成在第5局上半打完之後退場，

皇家打者的表現更猛，首局就出現雙轟（首打席全壘打與3分炮），單局海灌7分。捕手裴瑞茲（Salvador Perez）找回手感，3打數3安打，包括2支二壘打。裴瑞茲是上個球季的美聯全壘打、打點雙冠王（48轟、121打點）。

季外回歸皇家的葛倫基（Zack Greinke）擔任先發投手，他本月簽下1年1300萬美元合約，此戰他先發3.2局失3分，被敲6支安打，第1支安打就是被張育成打出去的。張育成連續兩戰對知名投手擊出安打，前一戰是對教士的達比修有擊出平飛一壘打。