大陸《環球時報》29日報導，中國國務委員兼外長王毅將於30日至31日在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗鄰國外長會，巴基斯坦、伊朗、俄羅斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克6國外長或代表將出席。隨後，王毅將主持召開「阿富汗鄰國＋阿富汗」外長對話，邀請阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席，印尼和卡達外長受邀與會。大陸學者分析，這次會議邀請阿國出席對話，一是讓最主要當事方參加，二是阿塔多次呼籲要求參加。和阿塔接觸，並不意味著承認阿塔政權，而是商討幫助阿富汗人的鄰國方案。

《環時》報導，蘭州大學「一帶一路」研究中心、阿富汗研究中心教授朱永彪表示，這是中國首次主辦阿富汗鄰國外長會。目前很多關於阿富汗問題的多邊機制，實際上都缺少阿富汗的參與，這就導致一個很重要的問題，當事方沒有參與的解決機制，無論是效率還是實際效果都非常差。所以這一次中方邀請阿臨時政府代理外長穆塔基出席對話，一是為了讓最主要的當事方能夠參加，切實解決問題，第二是阿塔自己也多次呼籲要求參加類似的相關機制。當然，和阿塔接觸，並不意味著承認阿塔政權，這是兩碼事。

關於印尼和卡達外長將作為來賓受邀與會，朱永彪表示，卡達是阿富汗局勢調停的主要、長期參與者，一直在阿富汗問題上發揮著比較重要的作用。阿塔在杜哈設有政治辦事處，美國的對阿富汗事務都是由美駐卡達大使館在代管。印尼的地位也很特殊，該國最近幾年一直在參與阿富汗內部和解事務，包括主持過好幾次伊斯蘭學者的重要會議，印尼的很多宗教學者、領袖，都對阿富汗內部和解做出過貢獻，這一點之前被很多人忽視了。

朱永彪認為，阿塔掌權半年多來，阿富汗的人道主義危機雖然沒有想像中那麼糟糕，但仍然比較嚴重。聯合國世界糧食計畫署（WFP）2021年底發佈的調查顯示，98％的阿富汗人吃不飽飯。阿塔建立了一個相對改良版的政權，即比上世紀90年代到2001年時溫和一些，但是在建立包容性政府、尊重和保護女性權利等方面還是飽受國際社會詬病，離國際社會的期待還有比較大的距離。

2021年8月，阿富汗塔利班進占喀布爾，美國軍隊倉皇撤離。同年9月8日，阿富汗塔利班宣布成立臨時政府後第二天，應巴基斯坦政府倡議，首次阿富汗鄰國外長會以視訊方式舉行，巴基斯坦、中國、伊朗、塔吉克、烏茲別克、土庫曼等國的外長或副外長出席。

同年10月27日，第二次阿富汗鄰國外長會在伊朗首都德黑蘭舉行。伊朗、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克、土庫曼五國外長在現場參加會議，中俄兩國外長以視訊方式出席。兩次會議最後都發表了聯合聲明。