一年一度的奧斯卡頒獎典禮昨(28日)在全球矚目下落幕，最大關注焦點莫過於新科影帝威爾史密斯（Will Smith）不滿主持人克里斯洛克（Chris Rock）向罹患掉髮症的老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）開玩笑，當眾上台掌摑對方，消息一出也引來網友討論，到底在保護家人跟不使用暴力之間該如何抉擇？「炎神」炎亞綸給新見解，建議說：「走上台，堅決的請他對老婆說對不起，好像會變成皆大歡喜的場面？」

昨克里斯洛克在奧斯卡典禮上大開因病掉髮的潔達蘋姬玩笑，她的丈夫威爾史密斯起初笑笑以對，之後臉色大變上台當眾全球觀眾的面賞了對方一巴掌，震驚所有人。對此，美女主播蕭彤雯表示，自己的偶像本來就是威爾史密斯，但並非因他打了欺負老婆的人一巴掌，她才將他視為偶像，「不過這真的可能會引來兩面評價，大家怎麼看？」，「也許愛損人開玩笑是美國人的特性，也會認為應該有雅量接受別人的玩笑（美國人覺得幽默感很重要），但我認為不光是內容的問題，也必須要看場合」。

炎亞綸發文。（圖／翻攝自炎亞綸 Aaron Yan臉書）

對此，最正主播蔡尚樺也分享意見，「我完全理解那種欺負我可以，但欺負到我家人頭上就完全不行的義憤填膺」，但強調不支持暴力，若身為威爾史密斯的太太應該也不希望丈夫在國際殿堂失態，「結果因為揮拳反而自己要被社會大眾檢討，連辛苦付出幾十年好不容易到手的影帝獎座都可能被撤銷，難得的大日子因為這種爛人失焦，也太得不償失，親痛仇快了吧」。

而炎亞綸稍早發文，指出：「走上台，堅決的請他對老婆說對不起，好像會變成皆大歡喜的場面？」，也強調：「開玩笑跟處理憤怒都非常需要智慧」，網友回應：「沒錯啊，雖然很生氣但訴諸暴力就不行了……情有可原不代表是正確或者是得原諒啊 」、「大家都會告訴你⋯要懂得反擊，反擊沒有錯！但是到底哪種反擊既能對得起自己，也不會去傷其他人，的確需要智慧！」、「明智的建議，他現在不是保護家人，是替家人報復」、「有智慧」，炎亞綸謙虛回說：「我純馬後炮～」。