PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，烏俄談判盼露曙光，加上美國初領失業金人數創53年新低，提振美國經濟復甦的樂觀情緒，上周四大指數全數收高，隨著資金回流，亞股上周多頭也延續前一周的氣勢，持續上攻，除了大陸、印度、泰國收黑外，其他市場全數上漲，以越南大漲2%最佳，菲律賓1.67%、台灣1.26%，分別位居二、三名，南韓、馬來西亞、印尼同期也上漲0.6%至0.85%不等。台股是上周外資回補亞股的首選市場，資金淨流入4.83億美元。

28日台股受到國內疫情以及上海再度封城衝擊，致盤中一度大跌超過300點，不過低接買盤強勁，帶動指數跌勢收斂，但終場仍再度落入半年線之下。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，回顧台股自2020年疫情爆發以來，每逢疫情造成的拉回都是買點，加上全球股市已逐步擺脫疫情影響，影響投資信心的變數已轉向國際外部因素，因此28日各類股都出現逢低承接的現象。

展望後市，經理人各自表述。葉家榮指出，經濟數據方面，HIS Markit公布美國3月PMI服務業與製造業採購經理人指數皆優於預期與前值，且遠高於50榮枯分界點，分別達到56.5與57.3，主要反映出商品與服務需求強勁推動、新冠疫情限制逐漸鬆綁，以及供應鏈中斷情形稍有改善，此外，PMI綜合採購經理人指數也來到近8個月新高至55.9，也給予多頭有利支持。

葉獻文認為，未來台股仍將視戰爭、通膨、升息等變數波動，預期將呈現大箱型震盪格局，近期聯準會態度明顯偏鷹，加上俄烏情勢仍不明朗，多方可能趁訊息空窗期伺機表現，另外以籌碼面來看，外資上周正式由賣轉買，反映之前的國際事件利空市場已逐步消化。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，美國聯準會升息是因為經濟前景看好，通膨數字波動會較劇烈則是低基期及供應鏈問題，觀察歷史經驗，升息開始是不確定性的結束，未來在低利率及低成長的環境下，資金將追逐雲端、電動車、新能源等相對具成長動能的科技趨勢。