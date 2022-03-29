女星宣宣（陳伶宣）在2019年嫁給大她12歲胃腸肝膽科醫師林暘朝，升格當醫生娘的宣宣不吝嗇在網上分享生活大小事，不過宣宣前陣子卻無預警暫停直播，而她事後則證實是在1月中開始顏面神經麻痺，最嚴重時還會整張臉眼歪嘴斜，讓她傷心大哭，所幸經過治療後，目前已幾乎痊癒了。

宣宣昨（28日）在臉書透露，她前陣子暫停直播，全因自己在1月中罹患顏面神經麻痺，宣宣在1月中發現右臉頰有點鈍鈍，甚至右眼眨眼與闔眼時，無法完全閉起來、嘴巴還有點歪斜，吃火鍋還吃不出味道，宣宣一度以為是自己中風，經檢查後發現是顏面神經麻痺。

談到病況，根據《自由時報》報導，宣宣指出，她的右邊單邊嘴角無預警下垂，甚至無法閉緊，講話會漏風、漱口會漏水，讓她非常難過、傷心大哭，宣宣也提到，發病的原因太多，壓力大、病毒攻擊、免疫力下降等等都有可能。

宣宣猜想，可能在去年有金主提供近千萬的預算，要她製作節目，宣宣可能是緊張、壓力太大才會發病，所幸經治療後，她目前已痊癒95%，也終於讓宣宣重拾笑容。