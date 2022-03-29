大潭電廠本國籍確診者有孩子就讀竹北市和新豐鄉的國小，包含課後班、幼兒園及補習班共6個班級28日預防性停課1天，1名就讀竹北某國小的學童匡列隔離2採險，昨晚3採「陰轉陽」確診，衛生局正進行疫調中。

教育局緊急通知該校與曾與該生接觸的72名學生和15名老師，共87人進行居家隔離10日，其餘班級與師生正常上下課。