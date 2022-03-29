大潭電廠群聚＋1 竹北國小童確診 87名師生居隔 09:092022/03/29 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大潭電廠。（蔡依珍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大潭電廠本國籍確診者有孩子就讀竹北市和新豐鄉的國小，包含課後班、幼兒園及補習班共6個班級28日預防性停課1天，1名就讀竹北某國小的學童匡列隔離2採險，昨晚3採「陰轉陽」確診，衛生局正進行疫調中。 教育局緊急通知該校與曾與該生接觸的72名學生和15名老師，共87人進行居家隔離10日，其餘班級與師生正常上下課。 歐美瘋Ebike 自行車廠爭搶 深耕桃竹苗竹風總銷上看350億 #大潭電廠 #新竹 #國小 #確診 #停課 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆傳播鏈擴大 小吃店被貼女陪侍標籤 老闆喊冤：小姐是警察帶的 07:522022/03/29 生活 台灣國際蘭展嘉惠鄉親 台南後壁、白河居民免費入場 09:052022/03/29 寶島 台灣三井人事異動 四高層返日 04:102022/03/29 產業．科技 英國BETT展 ViewSonic秀教育科技 04:102022/03/29 投資理財 桃園克服罕病立志從醫 國二生獲自強兒童 04:102022/03/29 地方新聞 小一新生保衛戰 嘉縣各校搶學生 04:102022/03/29 地方新聞 台灣女生身高、罩杯PR值出爐 妹子低頭看大驚：數據灌水 07:592022/03/29 生活 北大國小旁擬設公車調度場 上百民眾抗議 04:102022/03/29 地方新聞 11條不明傳播鏈 防疫仍朝向鬆綁 04:102022/03/29 生活新聞 遠距監考利器 AI鷹眼明年上線 04:102022/03/29 生活新聞 上海分區封控措施 外媒憂：恐進一步打亂全球供應鏈 09:082022/03/29 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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