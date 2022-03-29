虎門科技(6791)2021年營收4.72億元，年增3.82％；稅後淨利0.71億元，年增9.6％，獲利創歷年新高，每股稅後盈餘3.85元。高毛利產品的帶動下，虎門去年的平均毛利率、營益率、稅後淨利率均較前年提高。虎門表示，工業產品高度競爭、產品複雜度愈來愈高的情況下，製造業對CAE解決方案需求穩定增加，隨著市場規模持續擴大，虎門營運逐年穩定攀升。

虎門從結構、機構、熱傳、流體、電熱、模流、高低頻電磁、RF設計到系統模擬等，提供整合性多重物理耦合解決方案，協助客戶進行研發、設計、製程及產品的改善及優化。虎門長期與客戶合作，深知客戶需求並迅速解決問題，並因應客戶在產品升級或轉型延伸新的需求，持續增加相關應用產品。全面性的改善方案與服務，虎門因此能維持在4成以上的毛利率，去年平均毛利率45.78％，較前年增加1.64個百分點，更是連續兩年毛利率提升。

虎門累積服務的客戶超過3,000家，包括半導體、電子、光電、通訊、能源、傳產等產業龍頭，以及各研究單位、國內多所知名大專院校等，均為虎門的長期合作對象。隨著產品升級、複雜化，為了提升產品競爭力，客戶需要的解決方案增加，奠定虎門的穩定成長基礎。而虎門與國內大專院校合作，帶動學生進入CAE領域，成為虎門未來的潛在成長動能。

除了軟體系統產品不斷擴增，虎門也增加軟硬體系統整合服務的業務。虎門推出的金屬3D列印設備，從設計端將模擬分析軟體應用於金屬3D列印設備，以及印製產品的後處理與分析認證，建置全方位金屬3D列印服務，本月已開始出貨貢獻營收；另與工業電腦廠商策略合作，提供客戶內建CAE解決方案的工作站、伺服器，客戶不需要為硬體規格煩惱，產品也已開始出貨。虎門增加服務項目，可為客戶節省成本，更可拓展虎門的營運規模，為公司帶來新的成長動能。