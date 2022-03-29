俄羅斯與烏克蘭和平談判為市場帶來希望，美股強拉尾盤上揚，激勵今(29)日亞股表現，日股早盤上漲超過百點，韓股也穩在紅盤上，在國際股市氣氛轉佳帶動下，台股揮別昨日重挫逾百點陰霾，開盤上漲逾60點，最高來到約17585點。

昨天弱勢指標股紛紛回神，台積電上漲5元最高來到589元，聯電股價小漲來到54元附近，連跌多日的航運股展開反彈，貨櫃三雄漲幅均超過1%，加上航空股準備迎接解封商機，長榮航漲幅超過2%股價收復32元關卡，華航漲幅近1%回到27.5元附近價位。

法人預期，美股上揚，台股有機會隨著回升，只是市場變數仍多，包括國內本土疫情及中國疫情，還有通膨、美國升息、縮表等都將影響台股後市，短期指數可能維持區間震盪走勢。

《金融時報》引述消息人士說法指出報導，烏俄和平談判，俄方有意做出三大讓步，包括取消「去納粹化」、「去軍事化」及保護烏國境內俄語等。道瓊工業指數漲升94.65點或0.27%，以34955.89點作收。標準普爾指數攀升32.46點或0.71%，收在4575.52點。科技股那斯達克指數勁揚185.60點或1.31%，收14354.90點。費城半導體指數漲21.83點或0.62%，收3547.17點。