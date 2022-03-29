上海市從28日起在全市範圍內開展分區封控、並進行核酸篩查，外媒憂慮，近2500萬人口的上海市作為全球金融業、製造業重要大都市，手段如此激烈的封控措施恐將進一步打亂全球供應鏈。中共上海市委機關報《解放日報》今天（29日）撰文強調，上海仍與世界經濟鏈產業鏈暢通。

報導稱，上證指數昨天收盤時上漲0.07％，以3214.5點作收。在當日滬市主板和科創板交易正常進行的背後，凝聚著眾多金融人的心血。同樣在浦東，即便面臨疫情防控嚴峻複雜形勢，作為同時擁有世界第一大貨櫃海港和第三大國際空港的上海口岸，仍正常運營。

★上海金融市場交易穩定有序

3月27日，上海宣佈以黃浦江為界分區分批，在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化核酸篩查。由於浦東集聚了各大金融要素市場和金融機構，保證市場正常運行，成了一項必須完成的任務。駐場辦公、多中心保障、AB崗互備......疫情之下，這些市場和機構準備充分，運行如常，一條條由浦東通往世界的金融血脈仍舊暢通。

報導引述一位上海證券交易所的工作人員表示，交易所早就做好了充分的準備。為了保障資本市場在疫情之下穩定運行，上交所此前已啟動最小運行單元駐所辦公機制，確保各業務條線工作正常開展。目前，上交所日常業務正常進行，交易安排穩定有序。

一支39人的核心交易備用團隊，部署在外高橋辦公，另外在居家辦公人員中還保留了一支10人規模的「火種」團隊。這樣三支團隊的安排，時刻準備著應對極端情形和突發事件，做到萬無一失。

就在3月27日晚，上交所還適時發佈了30條措施以應對疫情影響，包括通過視頻會議等方式，確保科創板上市委審議會議按照既定程序正常推進，提供「雲上市」服務，支持線上召開股東大會等。

期貨市場也運轉如常。「目前我們客戶的交易、結算、資金劃撥、交割等各項服務都在正常進行。」新湖期貨相關負責人表示。「為了市場正常運轉，交易所的核心運維人員已經在張江數據中心封閉管理。」上海期貨交易所相關負責人介紹，目前，上期所位於浦東的交割倉庫也一切正常，在配合疫情防控的同時，全力保障期貨交割的穩定。

雖然上海黃金交易所位於浦西，但新一輪核酸篩查對其浦東地區交割倉庫的實物供給帶來了短暫影響。為應對此突發情況，上金所立即對3月28日上海的部分黃金運輸計畫作出了相應調整，協調運輸力量，加大了從長沙、昆明等重點交割庫調往各地的運力，進一步保障重點地區的會員單位黃金交割出庫。

「回到崗位上去！」各大交易所正常運轉的背後，少不了浦東諸多金融機構迅速從容的應對。接到新一輪切塊式、網格化核酸篩查通知後，銀行、券商、基金等各方機構，紛紛啟動應急預案，組織人員於3月27日晚24時前進入浦東辦公場所開展封閉式駐場辦公。

匯添富基金經理過蓓蓓在朋友圈發文稱，「浦東、浦西的基金公司、交易所、結算登記機構的同仁們，在一同為金融業基礎設施的平穩運行而努力...。」在他們的努力下，上海這座國際金融中心，正在疫情之下展現出強大而持久的韌性。

★上海國際口岸展現強大韌性

浦東，是上海進出口最重要地區，浦東國際機場、洋山港、外高橋港、外高橋保稅區等口岸「窗口」皆匯聚於此。報導稱，至28日記者截稿時止，洋山海關和外港海關受理進出口單證申報720餘票，業務運行平穩；保稅區海關已完成進口呼吸機用耗材等查檢作業42批。

3月27日，上海飛機製造有限公司一批飛機發動機零配件申報進境。在得知昨天凌晨浦東地區將實行封閉管控後，洋山海關緊急派員趕赴業務現場，對這批零配件開展查檢後驗放，零配件得以趕在浦東封閉管控前轉運至虹橋機場，試飛業務正常開展。

上海海關表示，經歷上海數輪核酸篩查，上海海關14個辦公區域曾經或正在實施封閉管理，高峰時近四成人員難以按計畫奔赴口岸一線。但上海海關提前謀畫，早從3月9日起，浦東機場、外港、洋山等重點隸屬海關就已率先實行「AB班」工作制，在全力做好內部安全防護基礎上，通過關員逆行、接力補位和延長工作時間，與其他口岸單位協同作戰，力保口岸安全暢通。

目前，在滬集聚的出口新能源車、接續芯片工廠的關鍵原材料、外省市兒童生命所需人體幹細胞、代表國家馳援海外的臨床疫苗等，這些關係國計民生和產業發展的進出口貨物依舊通關如常。

3月16日零時，位於上海航交所的浦江海關，接獲辦公區域封控通知。7時，11名海關關員主動選擇「只進不出」，原因無他——這裡是上海最大集中報關點，受理上海95％的海運出口。洋山口岸也是重鎮，擁有全國最大的海運進出口危化品集散倉，危化品海運進口約佔大陸全國40％。如光刻膠、氯氣等，是半導體產業重要原料，華東地區大量集成電路工廠均依賴洋山港「投餵」。基於這一戰略要地的不可替代性，海關分成了AB班，千方百計確保人員在崗。

浦東機場口岸通關同樣晝夜不歇。昨天上午，由台灣同胞捐獻的凍存造血幹細胞，經綠色通道放行後馳援外省市白血病患兒。浦東機場海關物控查檢一處副處長季雯婷說，實行AB翻班後，再加上臨時管控減員，查檢一處以原來30％的人手承擔起不變的工作量。

浦東機場海關快件監管一處副處長黃海屏說，「在人手奇缺情況下，我們依舊實現了審單零積壓，除了通過延長工作時間外，平時關裡始終鼓勵的『一專多能』這次派上大用場。各科室關員幾乎每人都擁有三四項崗位技能，不同專業崗之間可實現迅速補位。」

上海海關關長高融昆表示，新冠疫情全球大暴發大流行以來，國際產業鏈、供應鏈不斷受到衝擊挑戰，相對西方國家一些口岸相繼癱瘓停擺，上海口岸展現出了強大韌性。「作為國內大循環的中心節點、國內國際雙循環的戰略鏈接，上海代表著國家參與國際合作與競爭，確保上海口岸安全暢通具有極其重要的全局和戰略意義。上海海關一定竭盡全力，和其他口岸單位一起，助力上海口岸牢牢掌控國際供應鏈的安全生命線。」

★浦東國際機場出入境正常

上港集團表示，目前上海港各生產單位保持24小時正常作業，近期貨櫃日均吞吐量保持在14萬標準箱的高位運行水平。上港集團生產業務部總經理助理周勇介紹，經第一時間動員，上海港已確保碼頭作業人員基本到位。同時，上海港對引航站、船舶代理等單位提供一定的支持，確保在特殊時期，船舶可以正常開靠。

周勇表示，上海港近期還推出「貨櫃陸改水」服務，在這一模式下，客戶的集裝箱可以直接送到太倉港或蘇州港進行集併，通過小船運至洋山港或外高橋的港區，避免陸路進入上海運輸的過程，有效保障集裝箱及時到港、出運。

28日當天，洋山港海事局保障國際航行集裝箱船舶安全進出27艘次，內支線船舶安全進出39艘次，船舶數量和通航秩序保持正常運行。據悉，今天（29日）洋山港海事局還將保障大型LNG船「申海」進港，可為上海提供14萬立方公尺液化天然氣，確保能源供應充足。

上海機場邊檢站表示，封控首日浦東機場出入境通關正常有序，有3300名出入境人員和240餘架次國際客貨運航班通關。為全力保障上海新一輪核酸篩查期間浦東國際機場口岸出入境通關安全順暢，上海機場邊檢站第一時間成立特殊勤務領導小組，集結充足警力連夜趕赴浦東機場，投身特殊勤務工作，於28日零時正式啟動特殊時期勤務工作。

目前，上海機場邊檢站全體領導幹部帶頭駐守一線，全天24小時坐鎮指揮，實時與口岸聯防聯控單位和航空公司保持聯繫，動態精准調度警力。全體參戰民警值守2座航站樓3個執勤區域，嚴格執行各項防疫規定，精准掌握航班動態，加強人員諮詢引導，全力維護口岸限定區域安全。截至昨天15時，上海機場邊檢民警已查驗出入境人員1600餘人次、保障百餘架客貨運航班正常通關。