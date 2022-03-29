在28日所舉辦的「第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮」，因好萊塢知名男星威爾史密斯（Will Smith）上台怒摑頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）而成為最熱門話題，但也因此惹怒奧斯卡主辦方「美國影藝學院」（The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences），要他付出慘痛代價。

根據美國媒體《CNN》的報導，影藝學院在事發後沒多久就公開斥責威爾史密斯的暴力行為，並強調將會根據加州法律的章程及行為標準，做進一步的行動，也會讓威爾史密斯承擔後果。另外，在長達5頁的聲明中，還詳細說明了組織無法容許的行為，包含「禁止恐嚇、辱罵、跟蹤、辱罵、威脅、欺凌，以及不請自來的身體接觸」，而根據學院的章程，若違反以上的規定將有可能以「暫停會員資格或開除會員資格」進行最嚴厲的處分。

而近期遭到影藝學院開除的，就是因性侵多名女性而入獄的知名影壇大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein），他因長期濫用權力威脅性侵、強姦多名女星及女職員，而遭法院判處23年的有期徒刑。

而根據知名人士透露，奧斯卡金像獎背後有影藝學院數10位在影壇極具影響力的成員，他們後來也針對威爾史密斯的呼巴掌事件進行視訊會議，有高層強烈考慮刪除威爾史密斯的畫面，但卻遭到部分人士反對，因此會議並沒有達成最後的共識，也沒有進行下一步的行動。

不過先前曾傳出主辦方打算將威爾史密斯的小金人獎座收回一事，遭到資深演員兼理事會成員琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）否認，因為當事人克里斯洛克並沒有向威爾史密斯提出告訴，不過威爾史密斯也將付出應有的代價。