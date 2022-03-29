和碩前副總裁登山失蹤 搜救行動進入關鍵第3天

和碩前副總裁蔡進國登山失聯，搜救行動29日進入第三天，其親屬再次發文徵求中南部民間搜救好手加入搜救行動。（翻攝當事人Instagram）

前和碩聯合科技資深副總裁蔡進國，26日獨自到三峽滿月圓登山失蹤，搜救行動進入關鍵的第3天，家屬持續發文徵求中南部的民間好手加入搜救，盼能搶在黃金72小時內找到人。

蔡進國的女兒28日晚間6時再度於個人社群發文，透露目前尚未尋得父親，另外仍持續徵求中南部民間專業搜救人員加入，承諾除了支付懸賞金與感謝金外，其餘所有支出，包括車費、住宿都將全額負責，只希望能搶在黃金72小時內，成功找回父親。

新北市消防局表示，昨分7條路線搜索，今（29日）上午7時30分許集結隊伍，共計出動消防人員58名、義消26名、民間團體49名、搜救犬1隻，總人數133人，任務分工後入山進行搜救。

和碩前副總裁蔡進國失聯搜救第3日，新北市消防局29日集結133名人力，於上午7時30分許集結，分配路線入山搜索。（圖／新北市消防局提供）

和碩前副總裁蔡進國失聯搜救第3日，新北市消防局29日集結133名人力，於上午7時30分許集結，分配路線入山搜索。（圖／新北市消防局提供）

先前有多次搜索經驗的「捷克跑山獸」羅培德（Petr Novotny）也已加入搜索行列。根據家人提供訊息，蔡進國26日一早登山，身穿淺藍色上衣、卡其色褲子，身背黑色後背包、最後訊號位置在三峽區，地點於滿月圓登山步道，第一停車場。

據了解，蔡進國原先計畫從滿月圓的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內，全長約15公里，由於蔡男平常有爬山的習慣，一般來說都是爬6小時的路線，這次突然失蹤，也令家屬倍感焦急，提出100萬懸賞尋人。