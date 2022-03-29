新竹市一名少女因3歲時父母離異，交由父親的姑姑扶養，沒想到將少女視同女兒扶養的姑丈，竟從2013年到2015年間在家中及他車上少女性交至少100次，2017年少女因結交男友，姑丈竟憤而將她帶到旅館性侵，台灣高等法院維持一審認定，將姑丈判囚7年。可上訴。

姑丈利用妻子不在家之際或他開車載少女返家前，在家中房間內、他車上，對少女性交得逞次數至少100次，後來少女高中畢業後，2017年11月間，他因不滿少女在工作職場結交男朋友，強迫少女至公司辦理離職，當天返家途中直接帶她到汽車旅館。

姑丈用「既然那麼愛跟男人做，那就讓我來」等言語辱罵少女，並不顧她哭喊加以性侵，之後少女搬離住處與男友，姑丈竟向少女男友恐嚇知道其住處，可能對其不利，「幫我問候你的家人要路上平安」，恐嚇其家人安全，令其致生畏佈而危害安全。

法官認為，姑丈非但未思妥適關愛其晚輩，給予相當協助及照顧，反未能克制自身情慾、竟視倫常為無物，先後對甲女為合意性交行為，次數高達100次，嚴重影響甲女身心正常發展，亦有違人倫份際。

新竹地方法院一審依恐嚇罪將姑丈判處有期徒刑5月，可易科罰金，另對於未滿16歲之女子為性交罪100罪，各處有期徒刑8月；又犯強制性交罪，處有期徒刑4年，不得易科罰金部分，應執行有期徒刑7年，姑丈提上訴被高院駁回。