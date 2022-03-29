軍方今（29）天表示，國軍政戰將領4月1日異動，國防部軍事發言人史順文少將接任陸軍六軍團政戰主任，遺缺則由陸軍公共事務組長孫立方上校接任、占少將缺；國防大學政戰學院院長陳育琳少將接任政戰局副局長。

軍方人士今天指出，政戰將領將異動，相關人事令近日已發布，4月1日起生效。

表現備受高層肯定的史順文，將接任陸軍六軍團政戰主任，遺缺由陸軍司令部公共事務組長、前青年日報社長孫立方上校接任、占少將缺；六軍團政戰主任、前國防部軍事發言人陳中吉少將接任國防大學政戰學院院長。

陸軍八軍團政戰主任張維新少將，升任陸軍司令部政戰副主任，遺缺由政治作戰局文宣心戰處長樓偉傑少將接任；文宣處長一職，由陸軍航特部政戰主任王俊傑少將接任；陸軍馬祖防衛指揮部政戰主任唐明德少將接任航特部政戰主任，馬防部政戰主任一職，則由政戰局政綜處長龔瓊玉上校接任、占少將缺。

另外，海軍司令部政戰主任孫常德中將4月1日退伍，遺缺由現任政戰局副局長劉慶斌少將接任、占中將缺；政戰局副局長一職，由國防大學政戰學院長陳育琳少將接任。