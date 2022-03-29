俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）在莫斯科會見執政黨統一俄羅斯黨(United Russia political party)時表示，要限制「不友好國家」公民入境，相關法令正在制定中；而台灣在3月7日也被列入，可能將受相關措施影響。

根據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，拉夫羅夫說:「美國與其盟國直接宣布對俄羅斯的混合性戰爭，西方並沒有隱瞞這種對抗的目的，也就是摧毀俄羅斯經濟，破壞國內政治穩定，並最終削弱俄羅斯，將我們從國際中邊緣化。」

他還痛批，西方國家已經是赤裸裸的「國家級強盜行為」，沒收私有財產，並放棄履行金融和經濟領域義務。

根據政府網站公佈的「不友好國家」，名單包括阿爾巴尼亞、安道爾、澳洲、英國(含澤西島、安圭拉、英屬維京群島、直布羅陀等海外領土)、歐盟成員國、冰島、加拿大、列支敦士登、密克羅尼西亞、摩納哥、紐西蘭、挪威、韓國、聖馬力諾、北馬其頓、新加坡、美國、台灣、烏克蘭、黑山，瑞士和日本。

2月24日開始的俄烏戰爭引發了國際社會的憤怒，歐盟、美國和英國等國對莫斯科實施了嚴厲的金融制裁。據聯合國估計，烏克蘭至少有 1,119 名平民喪生，1,790 人受傷，真實數字恐怕更高。據聯合國難民署稱，已經有超過 380 萬烏克蘭人逃往鄰國，還有數百萬人在國內流離失所。