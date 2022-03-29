今年來至今，已有14家上市公司宣布將現金減資，28日新增的2家現金減資公司為友達(2409)、冠軍(1806)。友達現金減資192.5億元，以資本額962.4億元來計算，減資規模達20％。冠軍現金減資金額為新台幣4.33億元，減資比為10%。檢視企業進行減資的外在還境，一、今年疫情延續第三年，貨運成本居高不下。二、中美貿易戰迫使產地多元化。三、俄烏戰爭引發油價上漲加劇通膨壓力。四、全球央行進入升息循環。

今年以來現金減資的14家上市公司，除了友達和冠軍外，尚包括：長興(1717)、中環(2323)、凱美(2375)、 長榮(2603)、國巨(2327)、美隆電(2477)、金像電(2368)、好樂迪(9943)、巨路(6192)、云辰(2390)、東森(2614)及十銓(4967)等 。

企業辦理現金減資一般有4個因素：第一、公司現金太多，外資環境變化難測，沒有值得進行的投資計畫，因此將現金退還股東。第二、公司希望降低股本，提升股東權益報酬率（ROE)。三、大股東規畫將資金用作其他投資。四、現金減資不課稅，具有節稅效果，對大股東有利。

以友達的減資來看，友達董事長彭(又又)浪昨天表示：「過去在面板業快速成長的過程，友達採取以提升資本擴大規模的策略，支應營運和資本支出所需，如今我們認為適度的股本瘦身，有助於以更精簡的方式創造更大利益，同時讓股東長期投資獲得更好的回報。」

友達最大股東為佳世達(2352)，持股約6.9%，其次為廣達(2382)，持股比為4.61%。以這次友達減資每股退還股東2元，佳世達可拿回約13.27億元現金，而廣達可拿回8.87億元。2大股東拿回現金，較值得留意是佳世達的大鑑隊是否會再新增成員。

從宣布現金減資後，美隆電和長榮股價均下挫逾10%以上，但金像電(2368)、凱美(2375)、巨路(6192)及長興(1717)等逆勢上揚。以節稅角度來看，對大股東有利，但對小股東而言，減資後公司的營運動能是否持續，當產業發生變化，公司是否有足夠現金應變，會不會發生現金不足產生流動性問題，這些都是要衡量的因素。(2-1)